Trendi takip eden 500L yerden yükseldi

Fiat 500 ailesini yeni versiyonlarıyla pazara sundu. 500L’yi crossplus ile yerden yükselten Fiat, hem SUV hem de MPV segmentine hitap edecek.

GÖKHAN KARA/İZMİR

Geçen yılı rekorlar ile kapatan otomotiv sektörü 2017’de iç pazarda daralmaya devam ediyor. Ancak bu daralmadan pek de etkilenmeyen SUV ve crossover segmenti markaların iştahını kabartırken, Türkiye’de sektörün yeni bir sınıfa kaydığını gösteriyor. Hatta Türkiye’de üretim yapan markalar bile kapasitelerini yeni bir SUV model üretmek için kapasite artışına gidiyor. MPV sınıfındaki oyuncularını da gözden geçiren markalar, artık yavaş yavaş SUV sınıfına kayıyor. Bu konuda harekete geçen Fiat ise elden geçirdiği 500L modeliyle artık iki segmente birden göz kırpıyor.

500L’NİN ARAZİ KABİLİYETİ GELİŞTİRİLDİ

İzmir’de 500 modellerinin tanıtım lansmanında konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “MPV sınıfı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da küçülüyor; müşterilerin beklentileri MPV’den SUV’a doğru kayıyor. 500L’nin yenilenmesinde müşterinin tercihleri dikkate alındı. Sürüş dinamikleri arttırıldı, yüksek sürüş pozisyonu elde edildi. Arazi kabiliyeti geliştirildi. Yeni 500L ailelerin kullanımına uygun, geniş, ferah özgün tasarımının yanında SUV özelliklerini de içerisinde barındıran, çok fonksiyonlu bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

500X DESING GELİYOR

Bizimde toplantıya katılma ve ilk sürüş deneyimini yaşadığımız İzmir’de özellikle crossPlus versiyonun artık daha çok bir SUV olduğu gözlerimizden kaçmadı. SUV pazarında 500X ile de olduklarını vurgulayan Aytaç, modelin büyüyen SUV pazarında, konumunu başarıyla koruduğunu ve 500X S Design’ı da yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacaklarını söyledi. Yeni 500L manuel vites ile eşleşmiş 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motorlarının yanı sıra 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor.

7 KOLTUKLUSU DA VAR

Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları ile dikkat çeken araç, ayrıca 7 koltuk kapasitesine sahip daha uzun karoserli (Living yerine) Wagon versiyonu ile de geniş ailelere hitap ediyor. Makyajla birlikte yenilenen fiyat listesi ise Ağustos itibarıyla aracın başlangıç fiyatı (1.4 Fire 95 hp) 79 bin 900 liradan başlarken, (1.3 multijet Crossplus) SUV versiyon için en az 97 bin 900 lira ödemek gerekiyor. Yeni 500L’nin SUV karakterini barındıran CrossPlus gövde tipi sportif bir görünüm sergiliyor. Bu algıyı desteklemek amacıyla yeni ön ve arka tamponlar, her iki tampon üzerinde yer alan off-road siperlikler, kalın kontürlere sahip radyatör ızgarası ve yeni iki renkli, elmas kesimli 17 inç alaşımlı jantlar tasarım unsurları arasına ekleniyor.

İÇ MEKAN ELDEN GEÇİRİLDİ

İç mekânın, ön konsol tasarımından başlayarak tamamen yenilendiği görülüyor. Direksiyon simidinin arkasında bulunan 3.5 inç TFT renkli, grafik ekranın her iki tarafına, iki adet krom çerçeveli analog göstergeler (devir ve hız göstergeleri) eşlik ediyor. 7 inçlik dokunmatik ekran şık görünümü ve hem sürücü hem de yolcu tarafından kolayca erişilebilen ergonomisiyle beğeni topluyor. Yükselen orta konsolla araç artık daha ergonomik bir hal almış.

ÖZEL SERİ 500 ANNIVERSARIO

Fiat 500’ün 60’ıncı yılını kutladığına dikkat çeken ve bu yıldönümü anısına geliştirilen özel seri “Fiat 500 Anniversario’yu” satışa sunduklarını vurgulayan Altan Aytaç, “2007 yılında yenilenerek aramıza katılan Fiat 500, 10 yılda dünya genelinde 2 milyon adedi aşan satış rakamıyla büyük bir başarı sağladı. Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi’yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz. 500 Ailesi içinde en çok satan model unvanına sahip 500L’nin yollara çıkmasıyla birlikte, model ailesi toplamında yılda 3 bin 500 adetlik bir satış rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

PAZAR TAHMİNLERİN ÜZERİNDE

Altan Aytaç pazarla ilgili şunları söyledi: “Türkiye otomotiv pazarı yılbaşındaki tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Şu ana kadarki dinamiklere baktığımızda, bu sene sonunda da 900 bin-1 milyon bandına ulaşacağını öngörüyoruz. Yılsonu otomobil ve hafif ticari satış tahminimiz 925 bin seviyesinde. Fiat markası olarak ilk 7 ayda toplam 60 bine yakın satış gerçekleştirdik. Bunu yüzde 90’dan fazlasını yerli üretim modelleri oluşturdu. İki yılda Egea Ailesi’nin satış adedi 70 bine erişti. Sadece 2017’de 25 bin adet satış gerçekleştirdik. Egea Ailesi satışlarımız beklediğimiz gibi, gayet pozitif gidiyor.”