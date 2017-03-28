Tüketici odaklı hizmetlerle büyüyor

Ağır ticari araç pazarının 2016’daki düşüşün ardından büyümeye geçeceğini söyleyen Brisa Genel Müdür Yardımcısı Atış, “Pazar bu yıl yüzde 24 büyüyecek. 2021’e kadar da büyüme devam edecek” dedi.

Dünya lastik pazarı, 2016 yılını 1.78 milyar adetten kapattı. Bu rakamın 185 milyon adedini yani yaklaşık yüzde 10’unu ağır ticari araç lastikleri oluşturuyor. Ağır ticari araç lastiklerinin cirodaki payı ise yüzde 36’yı buluyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağır ticari araç lastiği pazarının büyüdüğünü belirten Brisa Ticari Ürünyler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış, geçen yıl Türkiye’de 22.8 milyon adet lastik satılığını, bunun 16 milyonunun yenileme pazarı olduğunu söyledi.

Euro6’ya geçiş pazarı vurdu

Türkiye’deki ağır ticari araç parkının son 10 yılda yüzde 18 büyüdüğünü ve 1 milyon 46 bin adede ulaştığını ifade eden Atış, “Bu rakamla 3 milyonluk Rusya’dan sonra en büyük ağır ticari araç parkına ulaştık. Euro6’ya geçiş sebebiyle ağır ticari araç üretimi yüzde 44 daraldı ve 26 bine geriledi. Aynı şekilde satışlar da yüzde 44’yük daralmayla 24 bin adet olarak gerçekleşti” dedi. Geçişin tamamlanması, yeni projelerin devreye alınması ve dev projelerin hızla devam etmesi gibi etkenlerle bu yıl pazarın yüzde 24 büyümesini beklediklerini vurgulayan Atış, 2021’e kadar istikrarlı bir büyüme öngördüklerini kaydetti. 2.4 milyon adetle toplam lastik satışlarının yüzde 11’inin ağır ticari tarafından geldiğini anlatan Atış, şöyle devam etti: “Türkiye pazarında bu segmentin 5 yılda yüzde 27 büyümesini bekliyoruz. Ciro olarak bakıldığında ağır ticari araç lastiklerinin payı yüzde 37’yi (2 milyar lira) buluyor. Ağır ticari pazarındaki büyümeye hazırlanıyoruz. 2018’de devreye girecek Aksaray fabrikamızla üretim kapasitemiz yüzde 30 artacak. Bu fabrika için 300 milyon dolar yatırım yaptık.”

3 lastikten 1’i Brisa’dan

2.4 milyon adetlik Türkiye pazarında satılan her 3 lastikten 1’inin Brisa markası olduğunu söyleyen Atış, hizmeti tüketicilerin ayağına götürdüklerini, mega projelere gezici lastik ve hizmet alanları oluşturduklarını anlattı. Profleet sistemi kapsamında Mobilfix, Bandag lastik kaplama, TPMS (online lastik basınç takip sistemi), Probox ve Filofix yol yardımı hizmetlerini sunduklarını ifade eden Atış, şöyle devam etti: “Tüm bu hizmetlerle 100 aracı olan bir filoya yılda 1.7 milyon lira tasarruf sağlayabiliyoruz. Ağır ticari araçlara yönelik tek noktada hızlı bakım ve servis zingirimiz Propratik ile 5 noktada hizmet veriyoruz. Bu yıl 2 noktada daha Propratik açacağız. TPMS ile 1 ayda 740 lastiğe müdahale ettik.”