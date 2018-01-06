Fiat Egea, 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Egea, 2015 yılı sonundan itibariyle yollarla buluştuğu ilk günden bu yana 83 bin 419 adet satarak başarısını ortaya koydu.

2017 yılında ulusal pazarda 120 bin 49 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu etkin sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, Türkiye’de yılın en çok satan otomobil modeli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2017 yılı pazar sonuçlarına göre ‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan, 42 bin 990 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Hatchback ve Station Wagon karoserli modelleri ile 2017 yılında 47 bin 704 toplam satış adedine ulaşan Egea Ailesi’nin, 2015 yılından bu yana gerçekleşen toplam satışları ise 91 bin 638 adede erişti.

2017’DE YAKLAŞIK 43 BİN EGEA SEDAN SATILDI

Fiat Egea’nın satış liderliği ile ilgili görüşlerini dile getiren Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Sedan, Hatchback ve Station Wagon karoser seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduğumuz Egea Ailesi’nin Sedan versiyonunun 2017 yılında satış rakamı 42 bin 990 adete ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamda 47 bin 704 adet satış rakamına ulaşan Fiat Egea Ailesi, 2015 Kasım ayında pazara sunulduğu ilk günden bu yana toplamda 91 bin 638 adetlik satış adedine ulaşarak haklı başarısını ortaya koydu. İç pazarda olduğu gibi dünya pazarlarında da satışa sunulduğu ilk günden bu yana önemli bir satış başarısı elde eden Fiat Egea’nın Türkiye’de iki yıldır en çok satılan model olması bizim için büyük bir gurur.” diye konuştu.

FİAT SATIŞLARI 120 BİN ADETİ GEÇTİ

Fiat markasının, 2017 yılında 120 bin 049 adetlik satış ile 2016 yılına göre satışlarında %13’lük artış gerçekleştirdiğine de değinen Aytaç “Egea’nın artan performansıyla, otomobil satışlarımız %17 artış gösterdi. Bu yıl ayrıca hafif ticari araç satışlarımız da %9,2 oranında artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibariyle açıklanan 11 aylık TÜİK verilerine göre, 29 ilde satış şampiyonu olan Fiat markasının gururu Egea model ailesinin 2018 yılında da başarısını arttıracağına ve Türkiye pazarında daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.