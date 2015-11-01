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Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Kısa sürede Türkiye’nin yükselen markası olan Dacia Türkiye’de 300 bininci otomobilini teslimatını gerçekleştirdi. Türkiye’nin C segmentindeki en çok satan SUV modeli olan Dacia Duster ile marka otomatik liderliğe kavuştu. Dacia satışları, markanın 2004’te Renault Grubu çatısı altında lanse edilmesinden bu yana dünyada ve Türkiye’de sürekli artış gösteriyor. Türkiye marka sıralamasında 6. Sırada yer alan Dacia […]

10 saniye önce -
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Kısa sürede Türkiye’nin yükselen markası olan Dacia Türkiye’de 300 bininci otomobilini teslimatını gerçekleştirdi. Türkiye’nin C segmentindeki en çok satan SUV modeli olan Dacia Duster ile marka otomatik liderliğe kavuştu.

Dacia satışları, markanın 2004’te Renault Grubu çatısı altında lanse edilmesinden bu yana dünyada ve Türkiye’de sürekli artış gösteriyor. Türkiye marka sıralamasında 6. Sırada yer alan Dacia büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin 4×4 lider markasının 300 bininci satışı bir Duster EDC olarak gerçekleşti.

300 BİNİNCİ ARAÇ DUSTER EDC OLDU

300 bininci Dacia müşterisi Saim Alabalık, anahtarını Dacia Satış müdürü Cenk Hallaç’ın elinden aldı. Duster 4×2 1.5dCi EDC 110bg Blackshadow satın alan Saim Alabalık, Duster modelini tasarımı, sağlamlığı ve zengin ekipman seviyesi ile ulaşılabilir bir SUV olduğu için tercih ettiğini ifade etti. Türkiye’de Duster ile 2013’ten beri 4×4 lider markası olan Dacia, beklenen otomatik vitesli modeli Duster EDC’yi Nisan aynda pazara sundu. Duster, C SUV segment lideri konumunda yer alıyor.

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