Türkiye’de bakım ve onarım Avrupa’dan daha ucuz

LeasePlan’in 2016 CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi açıklandı. Çalışmanın 2016 sonuçlarına göre en yüksek otomobil sahipliği maliyeti, benzinli otomobillerin aylık 708 Euro’luk ortalaması ile Norveç oldu. Norveç, bu sonuç ile aylık 364 Euro’luk ortalama benzinli otomobil sahipliği maliyeti en ucuz ülke unvanına sahip Macaristan’ı ikiye katladı.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketi LeasePlan’in her yıl yayınladığı LeasePlan CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi, bu yıl da otomobil kullanım maliyeti konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu. Çalışmanın 2016 sonuçlarına göre en yüksek otomobil sahipliği maliyeti 708 Euro ile Norveç oldu ve Norveç bu sonuçla en ucuz ülke olan Macaristan’ı ikiye katladı. Benzinli otomobil araç sahipliğinde Norveç’i 678 Euro ile İtalya izlerken, üçüncü sırada ise 673 Euro ile Danimarka yer aldı. Dizel otomobil kullanıcıları için ise en pahalı ülke Hollanda oldu. Hollandalılar dizel araçlarına ayda 695 Euro harcıyor. Dizel otomobilde ikinci sırada 684 Euro ile Finlandiya yer alırken, benzinli otomobilde yüksek maliyette lider olan Norveç ise 681 Euro ile bu alanda da üçüncü sırada bulunuyor. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde, benzinli ve dizel otomobil kullanımının ayda 369 Euro’dan başlayan bedelleri önemli ölçüde düşük oluşu ile dikkat çekiyor. Türkiye ise söz konusu sıralamada 24 ülke içinde 19. sırada yer alarak, küçük-kompakt sınıf otomobil sahipliği aylık maliyetinde en ekonomik ülkelerden biri oldu. LeasePlan CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi’ne göre Türkiye’de benzinli otomobil kullanmanın aylık maliyeti 448 Euro iken, dizel otomobil kullanım maliyeti ise 418 Euro oldu.

YAKITTA EN PAHALI İTALYA

Türkiye, aynı çalışmanın yakıt maliyeti endeksi bölümünde ise yine 24 ülke içinde İtalya, Yunanistan ve Portekiz’in ardından 4. sırada yer aldı. Türkiye’yi Avusturya izledi. Araştırma kapsamında yıllık 20 bin kilometre temel alındığında, Avrupa’da benzinli araçlarda ortalama yakıt gideri ayda 100 Euro olarak ortaya çıkarken, dizel araçlarda ise 67 Euro’luk bir ortalama elde edildi. İtalya, benzinli araçlarda, yüksek vergi oranlarına bağlı olarak, aylık 136 Euro tutarındaki yakıt maliyetleriyle liderliği elinde tutmaktadır. Ayda sadece 54 Euro ile Rusya, geniş petrol rezervlerinden ötürü en ucuz yakıt maliyetli ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Dizel yakıt maliyetinde ise en ucuz ülke ayda 49 Euro ile Polonya oldu.

BAKIM VE ONARIMDA EN İYİSİ TÜRKİYE

Türkiye, ayda 28 Euro’luk en düşük bakım ve onarım maliyetine sahip ülke olmasıyla da ön plana çıkıyor. Bu sıralamada en pahalı ülke ise 85 Euro ile İsveç oldu. Bunun sebebi olarak ise iş gücü maliyetleri olarak gösteriliyor. Zira İsveç’te saat başı çalışma ücreti Türkiye’dekinin üç katını bulabiliyor.

MALİYETLERİN AZALMASI

Maliyet kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde ise en yüksek payın yüzde 37 ile değer kaybı (amortisman) olduğu görülüyor. Yol vergisi ve KDV, aylık toplam otomobil maliyetinin yüzde 20’sine karşılık gelirken, yakıt aylık otomobil kullanım maliyetinin yüzde 16’sını oluşturuyor. Bu da otomobil sahiplerinin maliyetler üzerinde nispeten az etkisi olduğu anlamına geliyor. Çalışma yapılan 24 Avrupa ülkesinin 6’sında dizel otomobil kullanmanın benzinli otomobil kullanmaya göre daha pahalı olması ayrıca dikkat çekiyor. Dizelin pompa fiyatı benzin fiyatından ucuz olsa da; daha yüksek vergi, sigorta veya bakım maliyetleri gibi faktörler bazı ülkelerde dizel araç maliyetinin daha yüksek oluşunun sebebini açıklıyor.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ

İsviçre, Avrupa’daki en yüksek sigorta maliyetlerine sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Bu maliyetler hem benzinli hem de dizel araçlar için ayda 117 Euro’yu buluyor. 37 Euro ile Çek Cumhuriyeti benzinli araç sigortasında en ucuz ülke olarak ön plana çıkıyor. Genel itibarıyla en pahalı ülkelerden biri olan İsveç’te hıza oranla güvenliğe öncelik verilmesi işe yarıyor. LeasePlan CarCost Endeksi, İsveç’in ayda 39 Euro ile dizel araç sigortasında en ucuz Avrupa ülkesi olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ OLAN MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ

LeasePlan CEO’su Tex Gunning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Günümüzde değer kaybı ve araç maliyetleri üzerinde kontrol sahibi olamama, kiralama veya başka mobilite seçeneklerine kıyasla otomobil sahipliğinin faydalarını sorgulamayı beraberinde getiren iki olgudur. Global boyutumuzla birleştiğinde otomotiv değer zincirindeki varlığımız, kiralık araçlarımızı maliyet açısından son derece rekabetçi hatta müşterilerimizin kendi araçlarını veya filolarını satın almalarına göre çok daha düşük bir çıplak maliyetle yönetmemize imkân vermektedir. Otomobil maliyeti kalemlerinin karmaşıklığı nedeniyle potansiyel otomobil sahiplerinin veya filo yöneticilerinin yeni ya da ikinci el araç alırken daha büyük resmi düşünmelerini, bütçe için olduğu kadar çevre açısından da daha hafif olabilecek kiralama veya otomobil paylaşımı gibi ileriye dönük mobilite çözümlerini değerlendirmelerini öneriyoruz.”