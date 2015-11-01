Türkiye’de Citroen çatısı altında hizmet veren DS Automobiles markasından artık Peugeot Türkiye’de sorumlu olacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren DS Automobiles, bundan böyle Peugeot Türkiye’den de sorulacak. Daha önce Citroen çatısı altında hizmet veren premium marka DS, 2018 itibarıyla PSA’nın diğer markası olan Peugeot’a da geçiş yaprak iki markanın denetiminde olacak. PSA Grubu’ndan yapılan açıklama ise şöyle: “PSA Grubu, 5 mart 2018 tarihi itibariyle DS Automobiles premium markasının ithalat ve dağıtım hizmetlerinin sorumluluğunu Türkiye’de faaliyet gösteren Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.ye de veriyor. İstanbul’da bulunan ve 1995 yılından bu yana Peugeot markasının tek distribütörü Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’dir.”