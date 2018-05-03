Bu yılın ilk çeyreğinde iç pazarda otomotiv satışları yükseliş kaydetti. En fazla satılan modeller ise sırasıyla Renault Megane Sedan, Fiat Egea, Clio, Toyota Corolla, Volkswagen Passat ve Ford Courier oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörü gerek ihracatta gerekse iç pazarda hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2018’in ilk çeyreğinde satışlar yüzde 1.50 artarak 158 bin 430 adete kadar çıktı. Sadece otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 5.47 yükselerek 122 bin adeti geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 azalarak, 22 milyon 462 bin 346 oldu. Bu araçların yüzde 54.3’ünü otomobiller oluşturdu. Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 588 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58.6 ile ilk sırada yer aldı.

MEGANE SEDAN BAŞARISI

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde ise en fazla araç satan marka 22 bin 542 adetle Renault oldu. Markanın en çok sattığı model ise 9 bin 98 adetle Bursa’dan yola çıkan Megane Sedan öne çıktı. Onu 5 bin 350 adetle Clio takip ederken, Symbol’de ilk 3’teki yerini aldı.

VOLKSWAGEN’İN PASSAT GÜCÜ

Volkswagen ise aynı dönemde toplamda 17 bin 941 araç satışı gerçekleştirdi. Markanın en fazla sattığı model 4 bin 707 adetle D segmentinde boy gösteren Passat olurken, onu 2 bin 951 adetle Golf izledi. B sınıfındaki temsilcisi Polo ise 2 bin 532 adetle ilk 3’e girdi.

FİAT’IN EGEA PROJESİ

Potanın üçüncü sırasında ise 17 bin 720 adetle Fiat yer alıyor. Markanın en fazla sattığı model hiç kuşkusuz 6 bin 815 adetle Egea Sedan. İkinci sırada ise hafif ticari segmentte boy gösteren Fiorino Combi yer alıyor. 3 bin 554 adetlik satışa ulaşan bu modeli ise 2 bin 322 adetle Doblo takip ediyor.

FORD TİCARİYLE BOY GÖSTERİYOR

Ford ise asıl başarıyı hafif ticari araç tarafında yakalamış durumda. Markanın en fazla sattığı model 4 bin 183 adetle Tourneo Courier. İkinci sırada ise 2 bin 863 adetle Focus sedan geliyor. Üçüncü sırayı ise Transit kamyonet 2 bin 330 adetle dikkat çekiyor.

HYUNDAI i20 İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hyundai’de aynı dönemde zirveye oynayan markalardan. İlk 5’te yer alan genç markanın satışları 9 bin 628 adet olarak gerçekleşti. Markanın en çok sattığı model ise 3 bin 299 adetle İzmit’ten yola çıkan Hyundai i20. Marka 2 bin 485 Accent satarken, 1404 adette Elantra yollara çıkarttı.

TOYOTA’NIN YERLİ HİBRİTİ TUTTU

İlk çeyrekte Toyota ise iki yerli modelle dikkat çekiyor. 8 bin 195 adetlik satış rakamına ulaşan marka, 5 bin 141 adet Corolla satışı gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk hibrit SUV’si sloganıyla yollara çıkan CH-R’dan ise marka 1212 adet sattı. Toyota’nın üçüncü modeli ise hafif ticari segmentte boy gösteren Hilux oldu. 787 adetlik satışla dikkat çeken model, en fazla satan pick-up unvanını koruyor.

DACIA’NIN DUSTER ATAĞI

Dacia ise 6 bin 726 adetlik satışla dikkat çekti. Markanın en çok sattığı model 2 bin 857 adetle geçtiğimiz mart ayında yollara çıkan Duster oldu. Onu 1802 adetle Sandero takip ederken, Lodgy’de ilk 3’e giren modeller olarak öne çıktı.

MERCEDES-BENZ LÜKSÜN LİDERİ OLDU

Toplam satışlara baktığımızda ilk 10 içinde lüks segmentinde boy gösterdiğini görüyoruz. Skoda aynı dönemde toplamda 6 bin 636 araç sattı. Markanı en çok satan modeli ise 2 bin 981 adetle Octavia olurken, Superb markanın en fazla satan ikinci model olarak öne çıktı. Alman üretici Mercedes-Benz 6 bin 619 adetle hem en çok satan lüks olarak dikkat çekiyor, hem de birçok ithal markanın önüne geçiyor. Markanın en çok sattığı model 2 bin 215 adetle C serisi olurken, onu hafif ticari segmentte boy gösteren 1195 adetle Vito izliyor. E serisi ise markanın en çok sattığı üçüncü araç modeli.

PEUGEOT 3008 ÇOK SEVİLDİ

Fransız üretici Peugeot ise 6 bin 412 adetlik araç satışına imza atmış. Marka 301 ile zirveye oynarken, SUV model 3008 satışları da 1561 adetle dikkatlerden kaçmıyor. 3008’i ağabeyi 5008 izliyor.