Türkiye’de otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.5 arttı. Bu dönemde Renault açık ara liderlik koltuğuna otururken onu Volkswagen ve Hyundai takip etti.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018’in ilk çeyreğini yüzde 1.5 büyüme ile kapattı. İlk 3 ay 158 bin 430 otomobil ve hafif ticari araç satan sektör, otomobil tarafında yüzde 5.47, adetle 115 bin 963 adetlik pay aldı. Hafif ticari araç pazarı tarafında ise ilk çeyrekte pazar yüzde 10 daralarak, 36 bin 120 adede geriledi. Pazara marka bazında bakacak olursak, özellikle lüks araçların hız kesmeyen satış adetleri dikkatlerden kaçmıyor.

2018 OCAK-MART DÖNEMİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN 5 MARKA

Megane Sedan başarısı

Renault bu dönemde yüzde 8 büyüme ile satış adetlerini 20 bin 150’ye taşıyarak en yakın rakibine açık ara fark attı. Markanın Megane Sedan modeli rakamları üst sıraya taşıyan ürün gamının başında geldi. Yerli sedan model ile yüzde 33’lük artış sağlayan marka Megane Sedan satışlarını 10 bin adete yaklaştırdı.

Golf’ün yerini Passat aldı

Volkswagen ise aynı dönemde satış bazında yüzde 12.73’lük bir gerileme yaşayarak ilk çeyreği 12 bin 821 adetten kapattı. Markanın 2017’nin ilk çeyreğinde en fazla sattığı model Golf iken, bu dönemde Passat ile dikkat çekti. Satış adetlerinde Passat ile geçen yıla göre yüzde 28 büyürken, Golf satışları yüzde 24 düştü.

Hyundai paralel gidiyor

İlk çeyrekte satışları geçen yılla paralel tutan Hyundai ise ilk üçteki yerini otomobil tarafıyla yüzde 0.43 büyüyerek kordu diyebiliriz. 9 bin 396 adetlik satış rakamına ulaşan İzmitli üretici, i20 tarafında yüzde 5.20’lik kayıp yaşadı ve çeyrek dönemi bu modelle 3 bin 299 adetle kapattı.

Egea ile gelen başarı

Bursalı Fiat ise aynı dönemde yüzde 3.88’lik büyüme ile 9 bin adeti aştı. Fiat Egea Sedan ile hızını kesmeyen marka ilk çeyrekte yüzde 36.87’lik büyüme ile modelden 6 bin 815 adet sattı.

Toyota yüzde 29 büyüdü

Sakaryalı Toyota ise ilk 5 arasında yer alan markalardan biri oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 29’luk büyüme ile 7 bin 408 otomobil satan marka, bunun en büyük payını yüzde 59 artışla Corolla tarafından gerçekleştirdi. 5 bin 141 adet satılan Corolla geçen sene 3 bin 230 adette kalmıştı.

SUV MODELLERDE LİDER KİM?

Duster’ın yeni yüzü liderlik getirdi

Yılın ilk çeyreğinde SUV pazarı da oldukça hareketli geçti. Dacia geçen yıla göre yeni yüzüne kavuşturduğu Duster ile yüzde 0.14’lük daralma yaşasa da 2 bin 857 adetle liderlik koltuğuna oturdu.

Qashqai satışları tam gaz

Yakın takipçisi olan Nissan Qashqai ise yüzde 15 büyüme ile 2 bin 804 adetlik satışa imza attı.

Yeni 3008 ile satışları neredeyse 3’e katladı

Fransız üretici Peugeot’nun tam yenilenme dönemine denk gelen 3008 ile yüzde 182’lik büyüme yaşadı 1500 adedin üstüne çıktı.

Tucson istikrarını koruyor

Hyundai Tucson aynı dönemde yüzde 0.30’luk daralma ile 1326 adete geriledi.

Yerli hibrit C-HR’a talep artıyor

Toyota ilk yerli SUV sloganıyla pazara sunduğu C-HR ile yüzde 12’lik bir büyüme potansiyeline ulaştı ve 1212 adetlik satış rakamını görerek ilk 5 arasındaki yerini aldı.