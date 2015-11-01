Türkiye’de her iki Toyota C-HR’nin biri hibrit

Toyota C-HR’ın hibrit versiyonunun satış başarısı katlanarak sürüyor. Türkiye’de de yoğun ilgi ile karşılanan Toyota C-HR Hybrid, 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam C-HR satışlarının yüzde 48,5’ini oluşturdu. Yalnızca temmuz ayında Türkiye’de satılan Toyota C-HR Hybrid’in toplam satışlarındaki payı ise yüzde 72’ye ulaştı. Bu oran Avrupa pazarında ise yılın ilk 6 ayında yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de üretilen ilk SUV ve ilk hibrit otomobil özelliğini de taşıyan Toyota C-HR, tüm Avrupa’da bugüne kadar 67 bin 958 adet satılırken, bunun 59 bin 088 adeti ile yüzde 86’sı hibrit versiyon oldu. Toyota’nın en dinamik ve en çekici modellerinden biri olan C-HR Türkiye’de yılın ilk 7 ayında toplam 3 bin 448 adet satılırken, hibrit versiyonun satış rakamı 1.671 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yılın ilk yarısında en fazla satılan hibrit otomobil olan Toyota C-HR Hybrid, hibrit otomobil satışları içinde de yüzde 83 pazar payına ulaştı. Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü olan ve Türk halkını da ilk kez hibrit teknolojisiyle buluşturan Toyota’nın yıl sonuna kadar satışını planladığı 5 bin adetlik hibrit otomobil satışında önemli bir payı üstlenecek olan Toyota C-HR Hybrid, ÖTV teşviği ile şimdi çok daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuluyor. 1,8 lt motor hacmine sahip olan Toyota C-HR Hybrid, teknolojisi, donanım özellikleri, konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikleriyle segmentinde bir adım öne çıkarken, 86 gr/km olarak gerçekleşen CO2 salım oranı da segmentindeki benzinli ve dizel araçlardaki oranların çok altında kalıyor. Çevre dostu kimliği ile dikkat çeken C-HR’de elektrikli ve benzinli motorların birlikte uyum içinde çalışmasıyla yakıt tüketimi de 100 km’de 3,8 litreye iniyor.