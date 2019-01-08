Türkiye’de üretilmesi beklenen yeni SUV: Hyundai STYX

Hyundai’nin sır gibi saklanan yeni crossover modelinin ismi Styx olarak açıklandı. Styx’in üretimi planlanan 3 ülke var. Bunlardan biri de Türkiye olacak. Araçta benzinli ve dizel motorların yanı sıra elektrikli versiyonu da olacak.

Aysel Yücel

Türkiye’nin en genç otomobil üreticisi Hyundai yeni kompakt SUV modelinin ismini açıkladı. Dünya lansmanı 17 Nisan’da New York Motor Show’da gerçekleşecek olan aracın ismi Styx olarak açıklandı. Hyundai Styx’in üretimi için 3 ülkenin adı geçerken, Türkiye’de üretileceği de tahminler arasında. Yeni model, Hyundai’nin en büyük küresel satış hacmine ulaşması beklenen modeli olacak şekilde konumlandırıldı.

BENZİNLİ VE DİZEL SEÇENEKLERİ VAR

Hyundai Styx, hem 1.2 benzinli hem de 1.5 dizel motor seçenekleri ile gelecek. Grand i10 ve Xcent ile aynı platformda olması bekleniyor. Hyundai Styx, daha önce 2016 Delhi Auto Expo’da gösterilen bir konsept ile sunulmuştu. Ancak yeni aracın Delhi’de sunulan ön tasarımla alakası olmadığı belirtiliyor. QXI olan araç Hindistan ve denizaşırı bazı bölgelerde testi de yapıldı.

İSMİ YUNANLARDAN GELİYOR

Hyundai Styx ismi Yunan mitolojisinden geliyor. Yunan mitolojisinde canlıların yaşadığı dünyayı Hades‘ten ayıran nehrin adına Styx deniyor. Hindistan’da i20 ve Creta arasında konumlandırılacak bu modelin Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport ve yakında piyasaya çıkacak olan Mahindra XUV 300’ye büyük rakip olacak.

ELEKTRİKLİ STYX 2020’DE

Hyundai’nin Styx’i hava yastığı, açılır tavan, geniş dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, esnek iç mekan oturma ve geniş kargo seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Hyundai Styx’in aynı zamanda park sensörü ve kamera, anahtarsız giriş ve akıllı telefon bağlantısı gibi özellikleri de standart olacak. Styx’in elektrikli veya EV versiyonunun da 2020’de piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bunun Hindistan’a yapması pek mümkün değil gibi.