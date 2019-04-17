Türkiye’de yılın otomobili unvanını bu sene Toyota Corolla Hybrid aldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yılın otomobili seçiminde Dacia Duster ikinci Mercedes-Benz A Serisi ise üçüncü oldu.

Türkiye’de yılın otomobili seçimleri bu sene 4’üncü dönemini geride bıraktı. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen yarışmada 74 gazeteci yılın otomobilini bu yıl da seçti. 21 aday otomobil arasından 7 otomobilin finale kaldığı mücadelede, lider belli oldu. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Toyota Corolla Sedan, Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40’ın da arasında olduğu finalistlerin lideri yerli üretim logolu Toyota Corolla Sedan hibrit oldu. Birincilik ipini göğüsleyen modelin en büyük avantajı sedan ülkesi olan Türkiye’de yerli üretim etiketiyle üretilmesi olarak öne çıktı. Özellikle yeni nesil hibrit motor ile çağa ayak uyduran modelin rakiplerine bakıldığında en iyi puanı alması hiç de şaşırtıcı olmadı. Toyota Corolla Hybrid 4 bin 170 puan ile ‘yılın otomobili’ unvanını kaptı.

İKİNCİ MODEL DACİA DUSTER

İkinci sırada ise Dacia Duster 3 bin 770 puan ile geldi. Dünya ve Türkiye pazarında yükselen segmentin sevilen modellerinden biri olan Duster, SUV sınıfının Türkiye’deki en ulaşılabilir modeli olduğundan ikincilik ipini göğüsledi. Sunduğu motorlar ve dizel otomatik kombinasyonu Türk tüketicisinin aradığı özellikleri bir arada barındırıyor. Fiyat fayda politikasına bakıldığında ise Dacia Duster, yılın otomobili unvanını alma hakkına sahip 7 finalist arasındaki en güçlü modellerden biriydi. Öte yandan Mercedes-Benz A Serisi üçüncü sırada geldi. Sunduğu gelişmiş teknolojiler ve yeni nesil tasarım modeli ilk üçe taşıdı.

Yeni tasarımla artık daha Avrupalı

BİZ DEĞİL SEKTÖR KAZANDI

“Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bozkurt ödülü aldıktan sonra şunları söyledi: “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bütün otomobiller bir emeğin ürünü ve OGD olarak o kadar kaliteli bir işe imza atıyorsunuz ki gerçekten görüyorum ki bu işin mayası tuttu. Burada yarışan finale kalmamış olanlar dahil olmak üzere çok kıymetli emek ürünü otomobiller. Sembolik olarak birinin seçilmesi gerekiyordu. Bizler dahil olduk. Bence otomotiv sektörü kazandı.”

OYAK RENAULT’UN 50. YILI

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’deki işbirliklerinin 50’nci yılını kutlayan OYAK Renault Mais’e verdi. OYAK adına Genel Müdür Antoine Aoun özel ödülünü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Köprülü’nün elinden alırken, Renault Mais’in ödülü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demirkuşak tarafından Genel Müdür Berk Çağdaş’a takdim edildi.

Hangi otomobil kaç puan aldı?