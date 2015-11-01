Türkiye’de yıllık ne kadar otomobil üretiliyor?

Üretimde tarihi rekor ilk kez 1 milyon barajı aşıldı

İhracat konusunda Türkiye’nin lider sektörlerinden olan otomotiv, üretimde de yüzleri güldürdü. OSD’nin 2017 Ocak-Kasım verilerine göre, otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aştı. Toplam üretimde de geçen yılın rekoru kırılırken, otomobil ihracatı da yüzde 49 arttı.

ALİ YILDIRIM

Türk otomotiv sektörü, 2017 ile birlikte iç pazarda özellikle satış konusunda sert fren yapsa da, yıl sonuna doğru bu açık neredeyse tamamlandı. Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), verilerine göre 2017 Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat rakamları yeni bir rekoru da beraberinde getirdi. Yılın son ayına rekorlarla giren Türkiye otomotiv sanayi, otomobil üretiminde ilk 11 ayda tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ve ihracatı ise yıl bitmeden 2016 yılı rakamlarını geride bıraktı.

OTOMOBİL ÜRETİMİ YÜZDE 24 ARTTI

OSD verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 24 oranında arttı. *Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 544 bin adete çıkarken, otomobil üretimi ise 1 milyon 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 2, hafif ticari araç grubu yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. Baz etkisi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ağır ticari araç grubunda son 2 yılda pazarda yaşanan yüzde 45 seviyesindeki daralma sonucunda, 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti.

İÇ PAZAR YÜZDE 3 DARALDI

OSD’nin açıkladığı 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, toplam otomotiv pazarı yüzde 3 oranında daralarak 840 bin adet düzeyinde gerçekleşti. *Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı ve 623 bin adete geriledi. *Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, euro bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 artarak 10.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. *Euro bazına bakıldığında ise otomobil ihracatı yüzde 48 artarak 9.6 milyar Euro seviyesine yükseldi.

İHRACATTA KIYASIYA YARIŞ

Otomobil satışlarında iç pazar yüzde 4 oranında daralırken, özellikle yerli üretim modellerde atağa geçtik. 2017 Ocak-Kasım döneminde ithal otomobil satışları yüzde 11 azalarak 437 bin 903 adete geriledi. Yani 2013 yılına geri döndü. Yerli üretim modellerde ise (otomobil) satışlar yüzde 17 oranında artarak, 185 bin 162’ye çıktı. Bu rakamlarla yerli satışlarında da rekor kırmış olduk. 11 ayda üreticilerin ihracat yarışına bakacak olursak;

Bu dönemde geçen yıl zirveyi göremeyen Ford Otosan 268 bin 868 ile lider.

Oyak Renault 265 bin 80 adetle ikinci sırada geliyor.

Aynı dönemde geçen yılın lideri olan TOFAŞ ise 251 bin 450 ile üçüncü sırada.

2016 yılına göre büyük bir çıkış yakalayan Toyota, 224 bin 906 adete ulaştı.

Hyundai Assan ise 181 bin 225 ile ilk 5 içine girdi.