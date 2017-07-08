Türkiye’nin en çok satan hibriti oldu

Türkiye’de yılın ilk yarısında en fazla satılan hibrit otomobil Toyota C-HR Hybrid oldu. Türkiye’de üretilen ilk hibrit model olan Toyota C-HR Hybrid, ilk 6 ayda 1203 adetle birinci sıraya yerleşirken tüm markaların 2017 yılındaki hibrit otomobil satışları içinde de yüzde 84,5 pazar payına ulaştı.

Toyota’nın Türkiye’de sunduğu 5 hibrit modelden biri olan C-HR Hybrid, aynı zamanda bugüne kadar Toyota tarafından Türkiye’de satılan 3 bin 753 hibrit otomobil arasındaki sıralamada da ilk sırada yer alıyor. Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü olan ve Türk halkını da hibrit teknolojisiyle ilk kez buluşturan Toyota’nın geçen süre içinde Türkiye’de bu segmentteki pazar payı da yüzde 93,6’ya ulaştı.

Toyota C-HR Hybrid ÖTV teşviği

Toyota’nın yılsonuna kadar satışını planladığı hibrit otomobil satışında önemli bir payı üstlenecek olan 1,8 lt motor hacmine sahip olan Toyota C-HR Hybrid, ÖTV teşviği ile şimdi çok daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuluyor. Toyota C-HR Hybrid, teknolojisi, donanım özellikleri, konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikleriyle segmentinde bir adım daha öne çıkarken, 86 gr/km olarak gerçekleşen CO2 salınım oranıyla da benzinli araçlardaki oranlarının çok altında kalıyor. Çevre dostu kimliği ile dikkat çeken Toyota C-HR’de hibrit bataryası ile elektrik üreten motor ve benzinli motorun uyum içinde çalışmasıyla yakıt tüketimi de 100 km’de 3,9 litreye iniyor.