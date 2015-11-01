Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea

Fiat Egea Ailesi, 2017 yılının ilk altı ayında da Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu. Ocak-Haziran 2017 döneminde ulaştığı toplam 20 bin 52 adetlik satış rakamıyla dikkatleri üzerine çeken Fiat Egea model ailesinin aynı dönemdeki amiral gemisi, 17 bin 709 adetlik satış ile Egea Sedan oldu.

Fiat Egea’nın, 2015 yılı Kasım ayında pazara sunulduğundan bu yana toplamda 64 bin adede yakın müşteri tarafından tercih edildiğini hatırlatan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç “Fiat markası olarak yeni ürünlerimiz ve bayi teşkilatımızın gücüyle her geçen gün daha çok müşteriye ulaşıyor; sektördeki konumumuzu güçlendiriyoruz. 2017 yılının ilk altı ayında otomobil ve hafif ticari araçlar toplamında yaklaşık 49 bin araç satışı gerçekleştirerek toplam pazar payımızı yüzde 12,1’e yükselttik. Satışını gerçekleştirdiğimiz araçların yüzde 93’ü yerli üretim. Satışlarımızdaki yerli üretim payı itibariyle sektörde lider konumda olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Otomobil pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10’luk bir daralma yaşanmasına rağmen Fiat markası olarak otomobil satışlarımızı yüzde 16 oranında artırdık. Başarımızda Egea’nın çok önemli bir payı var. Fiat Egea 2016 yılında 38 binden adetlik satış ile Türkiye’de ‘yılın en çok satan otomobili’ olmuştu. Şimdi, 2017 yılının ilk yarısında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. Egea, etkileyici tasarımı, müşterilerin ihtiyaçlarına tam olarak karşılık veren donanım seçenekleri ve gerek satın alırken gerekse kullanırken sunduğu değer ve ekonomi ile hem ülkemizde hem yurtdışı pazarlarda artan bir müşteri talebiyle karşılaşıyor” dedi. 3 ayrı karoser, 5 ayrı donanım seviyesi, 2 ayrı otomatik şanzıman seçeneği, 2’si turbo dizel motor olmak üzere toplam 4 motor seçeneğine sahip olan Fiat Egea model ailesi, 57 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla satın alınabiliyor.