Dizel otomobil devrini kapatan Toyota en sonunda Corolla’yı da hibrit ile buluşturdu. Sakarya’dan tüm dünyaya açılan yeni modelin 1.8 ve 1.6 litrelik benzinli motor seçenekleri olacak. Aracın üretimi için toplamda 230 milyon euroluk yatırım yapıldı.

Türkiye’de ilk olarak 1994 yılında 7’nci nesille üretime başlayan Toyota Corolla’da dizel dönemi resmen bitti. Aynı zamanda artık tüketiciye hibrit motorla sunulması beklenen Corolla’da markanın diğer modellerinden de tanıdık 1.8 ve 1.6 litrelik benzinli motor eşlik edecek. Dün ilk kez hattan inen modelle ilgili açıklamalarda bulunan Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan van Zyl “Toyota, bu yeni nesilde Avrupa’da sadece hatchback ve station wagon versiyonlarını değil, aynı zamanda bu tesiste üretilen sedan versiyonunu da müşterileriyle buluşturacak. Corolla Sedan ilk kez hibrit olarak sunuluyor ve hibrit otomobiller Avrupa ve küresel stratejimizin merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

230 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Zyl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye’deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar avrodan fazla yatırım yaptık. Corolla’nın üretimi 230 milyon avroluk bir yatırımı temsil ediyor.” Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo da “2007 yılına kadar 8. ve 9. nesil Corolla Sedan ve station wagon modellerini üretmeye ve ihraç etmeye devam ettik. Kısa bir molanın ardından Corolla, 2013 yılında tekrar Sakarya’daki evine geri döndü. Şimdi ise en çok tercih edilen iki Toyota modelini üretiyoruz: Corolla ve C-HR” diye konuştu.