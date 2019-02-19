Üretime son satışa devam

Otomotiv sektöründe yılın ilk bombası patladı. Honda’nın globalde gerçekleştirdiği yapılandırma sadece Civic sedan modelini üreten Türkiye tesisini de vurdu. 2021 yılında kepenk kapatacağını açıklayan Honda Türkiye, sadece satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edecek.

Honda’nın globalde gerçekleştirdiği yapılandırma Türkiye’yi de vurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar’daki dev tesis 2021 yılında üretim tarafında kepengi kapatacak. Türkiye’de 2021’de Civic sedan üretimine son verecek olan Honda, ülkedeki operasyonlara devam etme niyetinde olduğunu bildirdi. Yıllık 38 bin adet Civic sedan üreten Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 – yüzde 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyordu.

770 KİŞİ ÇALIŞIYOR

80.000 m2 kapalı alanında faaliyet gösteren Honda; yıllık 50 bin üretim kapasitesi ile Gebze Fabrikası’nda 770 kişi çalıştırıyordu. Fabrikada üretilen Civic Sedan modeli Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail’e ihraç edilmekteydi. Honda, TİM’in 2017 yılı raporuna göre 170 milyon dolara yakın ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 15. firmasıydı.

BİRÇOK MODELE PARÇA ÜRETİYOR

Şirket, Civic Sedan’ın yanı sıra Accord, Jazz, CRV ve Civic 5 Kapı modelleri için panel, yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmekteydi. 2016 yılında 15 bin 63 adetlik üretim yapan tesis, 2018’de bunu 38 bin adedin üzerine çıkarttı. İhracat 2016 yılında 2 bin 914 iken, geçen sene kapanış 13 bin 699 adet oldu. İç Pazar için de marka geçen yıl toplamda 28 bin 661 araç satışı gerçekleştirdi