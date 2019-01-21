Ürettiği yıldızlı otobüslerin yüzde 95’ini ihraç etti

Daralan pazarda liderliğini koruyan Mercedes-Benz Türk’ün ihracat geliri 1.2 milyar euroyu aştı. Marka, hafif ticari araçlar grubunda ve otomobil tarafında premium segmente pazar payını korudu. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2018 yılında toplamda 3 bin 708 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3 bin 494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 52 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden Mercedes-Benz Türk’ün, yatırımları 1.2 milyar euroya ulaştı. Şirket, 4 bin 493 adet kamyon ve 263 adet otobüs satışı ile yerel kamyon ve otobüs pazarındaki lider konumunu 2018’de de korudu. Premium segmentte 3 yıldır liderliği bırakmayan, geçtiğimiz yıl 14 bin 445 adet otomobil satışına ek olarak; 7 bin 992 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bugün itibariyle 6 bin 800’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin ikinci el satışları ise toplamda 2 bin 786 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2018 yılında toplamda 3 bin 708 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3 bin 494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 88 bin 573 adet otobüs üreten şirketin, otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 53 bin 614 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise 2018 yılında 17 bin 182 adet kamyon üretti. Şirket, kamyon ihracat hacmini geçen yıla oranla yüzde 98 artırarak, 12 bin 815 adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 263 bin 329 adet kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 56.553 adet kamyon ihraç etmiş oldu. Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği her iki ürün grubu özelinde 2018 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihracat geliri 1,2 milyar avroyu aştı. Günümüzde Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i ve her 10 kamyondan 9’u Mercedes-Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Şirket, ürünlerinin ihracatı ile Türkiye’nin ekonomisine sağladığı 1,2 milyar avroyu aşan katkıya ek olarak “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetler ile Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık katkı sağladı.

DARALAN PAZARDA LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ





Süer Sülün

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “2018 yılında daralan pazara rağmen otobüs ve kamyon pazarında gelenekselleşen lider konumumuzu koruduk. Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretimimize aralıksız devam ederken; ihracat rakamlarımızı ikiye katladık. Bu sayede Türkiye ekonomisine 1,2 milyar avroyu aşan tutarda katkıda bulunduk. Yine 2018 yılında Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek tek seferde 500 adetlik dev bir kamyon filosu teslimatına imza attık. Kamyon fabrikamızdaki üretim bandımızdan 250 bininci kamyonumuzu indirerek yeni bir rekor kırdık. Otobüs fabrikamızda ise 85 bininci otobüsümüzü büyük bir coşkuyla banttan indirdik” dedi.



PAZAR PAYINI 2019’DA DA KORUYACAK





Şükrü Bekdikhan

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan: “Dünya genelinde Mercedes-Benz otomobil satışları bir önceki yıla oranla yüzde 0.9 artarak 2.3 milyon seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise Mercedes-Benz Türk olarak; 2018 yılında 14 bin 445 adetlik satış gerçekleştirdik ve 2016 yılından beri taşıdığımız liderlik bayrağımızı koruduk. Mercedes-Benz E-Serisi, C-Serisi, S-Serisi gibi geleneksel modellerimiz kendi segmentlerinde lider olurken; CLS, E-Serisi Coupé ve C-Serisi Coupé gibi sportif modellerimiz hem kendi segmentlerinde lider oldular hem de toplam satış adetlerimize önemli katkı sağladılar. Mercedes-Benz Otomobil Grubu olarak 2019 yılında da pazar payımızı koruyarak, liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.