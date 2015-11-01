Volkswagen Amarok V6 Aventura 2.0 test

PICK-UP FİYATINA SUV PRESTİJİ

VW, Amarok ile pick-up pazarında aslan payı için mücadele ediyor. Güçlü V6 motoru ve SUV’ları aratmayan donanımıyla yeni Aventura, büyük SUV’lara önemli bir alternatif

GÖKHAN KARA

Son dönemin modası kuşkusuz yerden yükselmek. SUV’ların heybetine ve trafikte rahat ettiren geniş görüş açısının cazibesine kapılan tüketiciler, pazarın bu yönde büyümesinde önemli bir paya sahip. SUV’ları iri bulanlar için geliştirilen crossover modeller, belli bir başarı yakalasa da, heybetli tasarım bu sınıfın vazgeçilmezleri arasında. Kurlardaki artış ve vergisel düzenlemelerle iyice artan fiyatlar, büyük SUV’ları iyice ulaşılmaz hale getirse de, bunu önceden görüp bu alanda kalitesini artıran pick-up’lar öne çıkmaya başladı. Amerikan görünümüyle pazara hızlı bir giriş yapan Volkswagen (VW), başarılı oyuncusu Amarok için Aventura isimli yeni bir üst versiyon geliştirdi. Çok daha pahalı SUV’ları aratmayan donanım listesi ve güçlü V6 motoruyla öne çıkan araç, bu ayki konuklarımız arasında yer alıyor.

20 inçlik dev jantlar

Eskimo dilinde ‘kurt’ anlamına gelen Amarok’un yeni top modeli Aventura, sadece 4X4 çekiş sistemiyle sunuluyor. Yeni mavi rengi ve gövde rengi sportif barlarıyla dikkat çeken araç, Bi-Xenon farları, LED gündüz aydınlatmaları ve 20 inçlik dev alaşım jantlarıyla pick-up’tan çok büyük bir SUV’u andırıyor. İç mekandaysa nappa deri döşeme, 14 yöne elektrik ayarlı ve ısıtmalı ön koltuklar, direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları ve lastik basınç göstergesi gibi yeni donanımlar öne çıkıyor. Son derece geniş iç mekanda yer alan 6.33 inçlik renkli dokunmatik ekran, akıllı cep telefonlarıyla bağlantı kurabilme yeteneğiyle binek araçları aratmıyor.

224 beygirlik dizel V6

Araçta, markanın iddialı 3 litrelik V6 dizel motoru görev yapıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, markanın gücünü 4 tekerleğe birden aktarıyor. 224 beygir güç ve 550 nm tork üreten motor, 2 tonluk otomobile küçük bir GTI kadar performans sağlıyor. Saatte 191 kilometre sürate ulaşabilen araç, 0-100 km/s ivmelenmesini ise sadece 7.9 saniyede tamamlıyor. 4 Motion isimli çekiş sistemi de gücü yola kayıpsız aktarıyor. Off-road parkurlarında da yeterli kararlılıkla ilerleyebilen araç, otomatik yokuş iniş asistanı ve Aventura’ya özel mekanik diferansiyel kilidi gibi arazi şartlarında faydalı donanımlara sahip.

Tutumlu değil

Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 7.8 litre. Bu değeri tutturmak kolay olmasa da, 10 litre seviyesini aşmadan yol almak mümkün. Araç, 80 litrelik deposuyla 1000 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Aracın taşıma kapasitesi 917 kilogramken, sadece bagaj kapağı bile 200 kilogram yük taşıyabiliyor. Dizelden çok güçlü bir benzinli gibi sesler üreten motor, başarılı yol tutuş yeteneği sergileyen araca etkili bir performans sağlıyor.

Yaklaşık 26 bin lira farkla sunuluyor

VW, Amarok için (2.0 litre TDI, 4X2) 122 bin 290 liralık başlangıç fiyatı belirlemiş. Zengin donanım seçeneği V6 versiyonu için yaklaşık 170 bin 710 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Aventura ise, 197 bin 290 lira ile V6’ya göre yaklaşık 26 bin lira daha pahalı. Sunulan donanımlar ve vergi sistemi düşünüldüğünde bu fark kabul edilebilir. Öte yandan bu boyutta ve güçteki bir SUV için yarım milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.