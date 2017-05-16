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Volkswagen Caddy’de benzinli motor

Volkswagen Caddy’de benzinli motor

Volkswagen Caddy’nin yeni bir motor seçeneği pazara sunuluyor. 1.0 litrelik benzinli TSI motor seçeneğine sahip olacak olan model 102 beygirlik gücüyle 66 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip. Sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy, yeni TSI versiyonuyla model ailesini genişletiyor.^3 silindirli TSI motor 102 PS güç üretiyor ve 1500-3000 geniş devir aralığında 175 […]

16 Mayıs 2017 Salı -
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Volkswagen Caddy’nin yeni bir motor seçeneği pazara sunuluyor. 1.0 litrelik benzinli TSI motor seçeneğine sahip olacak olan model 102 beygirlik gücüyle 66 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip.

Sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy, yeni TSI versiyonuyla model ailesini genişletiyor.^3 silindirli TSI motor 102 PS güç üretiyor ve 1500-3000 geniş devir aralığında 175 Nm’lik tork ile yüksek performans sağlıyor. 100 litrede 5.4 lt birleşik yakıt tüketim değeriyle ailenin dizel motorlu üyelerine yakın bir değere sahip model, alırken de kullanırken ekonomik olmasıyla öne çıkıyor.

102  BEYGİRLİK BENZİNLİ

102 PS EU6 manuel şanzıman ile sunulan Yeni Caddy TSI’da Composition audio radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu standart iç donanım ve konfor özellikleri olarak sunuluyor.

GÖVDE RENGİ TAMPONLAR

Gövde rengi ön-arka tampon ve kapı kolları, gövde rengi ve elektrik kumandalı ısıtmalı yan aynaları, yükseklik ayarlı halojen farları, ön sis farları ve tek krom şeritli ön ızgara da standart donanıma dahil. Caddy TSI modelinde, diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil çarpışma önleme asistanı ve Yorgunluk tespit sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.

1000 LİRA İNDİRİM

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 66 bin 900 TL olan Yeni Caddy TSI modeli ve diğer tüm Caddy modellerinde, Mayıs ayına özel Zubizu üyelerine 1.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Volkswagen Caddy’nin yeni bir motor seçeneği pazara sunuluyor. 1.0 litrelik benzinli TSI motor seçeneğine sahip olacak olan model 102 beygirlik gücüyle 66 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip.

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