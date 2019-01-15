Ford ve Volkswagen, Detroit Otomobil Fuarı’nda ortaklıklarını açıkladı. Şirketler, minibüslerin satışı ve orta büyüklükteki pikaplarla başlayan ortaklık yapacak. Volkswagen ve Ford, elektrikli araçlar ve otonom araçlar konusunda da iş birliği yapmayı hedefliyor.

Ford ve Volkswagen, Detroit Otomobil Fuarı’nda ortaklıklarını açıkladı. Şirketler, minibüslerin satışı ve orta büyüklükteki pikaplarla başlayan ortaklık yapacak. Volkswagen ve Ford, elektrikli araçlar ve otonom araçlar konusunda da iş birliği yapmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİNDE HAREKETE GEÇİLİYOR

Ford ve Volkswagen’in ittifakı ilerleyen yıllarda elektrikli araçları da kapsayacak. Elektrik ve otonom araçlar içinde işbirliği yapacaklarını açıklayan iki şirket, katı emisyon standartlarını karşılamak için birlikte önlem alacak.

İŞBİRLİĞİ 2022’DE BAŞLAYACAK

Ford Başkanı ve CEO’su Jim Hackett ile Volkswagen (VW) CEO’su Herbert Diess’in ortak açıklamasında göre, iki markanın işbirliği 2022 yılında başlayacak, fakat herhangibir karşılıklı hisse alımı gerçekleşmeyecek. Avrupa, Çin ve ABD pazarında üretim yapan VW ve Ford, ticaret savaşlarının etkisiyle bir süredir yakınlaşmış durumda. Bir yandan içten yanmalı motora sahip otomobiller üretmeye devam eden, bir yandan da elektrikli ve otonom modeller geliştirme konusunda yeni yatırımlar yapan iki dev üretici, ortaya çıkan yüksek maliyetleri ortak üretim yaparak azaltmayı hedefliyor.