Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline test

VW, orta sınıftaki başarılı oyuncusu Passat ile kalite ve prestijin yanı sıra düşük tüketim de vadediyor. Araç, 1,6 litrelik dizel motoru, 4.1 litrelik ortalama tüketimiyle 1400 kilometreden fazla menzil sunuyor

GÖKHAN KARA

Avrupa’da son dönemde iyice katılaştırılan emisyon şartları ve artan petrol fiyatları, otomotiv Ar-Ge’sini de ciddi şekilde etkiliyor. Tüm markalar, Ar-Ge mesailerinin tamamına yakınını ‘nasıl daha fazla tasarruf sağlarım’ üzerinde harcıyor. Bu markaların önde gelenlerinden biri de Volkswagen (VW). Markanın küçük hacimli dizel motoru, Polo’dan Passat’a kadar neredeyse tüm modellerde kullanılıyor. Polo’da düşük tüketimiyle parlayan 1,6 litrelik ünite, bu ay bize Passat’taki hünerlerini sergiledi.

16 İNÇ JANTLAR KÜÇÜK KALMIŞ

Sert bakışları, uzun motor kaputu ve krom detaylarıyla ilet bir tasarım vadeden araç, çıkıntılı bagaj kapağı, geniş tamponu ve profile taşan arka farlarıyla tipik bir Passat imajı çiziyor. Bize konuk olan araçtaki özel mavi renk de şık tasarımı destekliyor. LED ön ve arka farlar, mükemmel aydınlatma sağlıyor. 18 inçlik alaşım jantlar da çok sportif. Yaklaşık 2,8 metrelik aks aralığı, aracı olduğundan da uzun gösterirken, iç mekân genişliğini de vurguluyor.

HACİM ÜST SINIFI ARATMIYOR

Aracın iç mekânı, tek kelimeyle kaliteli. Özenle seçilmiş malzemeler, üst düzey işçilik ve ergonimi seviyesi, preimum modelleri aratmıyor. Orta konsol üzerinde, havalandırma ızgaralarının devamı gibi görünen tasarım, kaliteli ahşap kaplamalar ve son yılların olmazsa olmazı piyano siyahı son derece uyumlu bir görünüm sağlıyor. Bize konuk olan üst donanım paketinde sunulan deri koltuklar çok rahat. Elektrikli ve ısıtma fonksiyonuna sahip sürücü koltuğu, masaj yapma yeteneğine de sahip. Renkli dijital gösterge paneli, konsoldaki geniş dokunmatik ekrandaki navigasyon haritasını bile aynı boyutuyla sunabiliyor. İç mekânda ön bölümün oldukça geniş ve konforlu olduğunu düşünenler bir de arka koltuklara geçmeliler. Arka bölümde sunulan diz mesafesi bir üst sınıf modelleri aratmıyor. Koltukların orta sertlikteki dolguları da uzun yolculuklarda bile fazlasıyla konfor vadediyor. Üstelik iç mekân için bagaj hacminden de fedakârlık edilmemiş. 586 litrelik bagaj, sınıfının en iyilerinden.

120 BEYGİRLİK DİZEL

Konuğumuz da kullanılan 1,6 litrelik TDI motorun gücü 15 beygir artırılmış. Artık 120 beygir güç üretebilen motorun torkuysa (250 nm) değişmemiş. Artan güç, ivmelenme sırasında kendini hissettiriyor. 1459 kilogramlık otomobili 0’dan 100 km/s sürate 10,8 saniyede ulaştıran motor, araca saatte 206 kilometrelik maksimum hız sağlıyor. Bunda 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG’nin de önemli bir payı var. Hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle konfor seviyesine artıran DSG, gerektiğinde spor bir otomobil kullanıyormuş hissi de sunabiliyor. Başarılı izolasyon sayesinde iç mekâna sızmayı başaramayan dizel ünite, alt devirlerde bile yeterli çekiş gücünü üretmeyi başarıyor.

YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Dizel motor, Passat’ı sınıfının en cimri otomobillerinden biri yapıyor. Start&Stop sisteminin standart olarak olduğu aracın ortalama tüketimi, fabrika verilerine göre sadece 4.1 litre. 59 litrelik depoyla 1400 kilometrenin üzerinde menzil sunan araç adeta yakıt istasyonlarının yerini unutturuyor. Bizim denemelerimizde ulaştığımız 5.6 litrelik ortalama da oldukça iddialı. Bu iddialı rakamları görünce bir çok farklı denemeyle iddiaların gerçekliğini sorguladık. Hafif trafik şartları ve 4 yetişkinle gerçekleştirdiğimiz ilk denememizde 4 litrelik ortalamayı Üstelik sabit hızlı otoyol sürüşlerinde tüketimi 4.5 litre seviyesine düşürebilmek çok kolay.

PASSAT DİZELİN FİYATI NE KADAR?

Son derece zengin bir donanımla satılan VW Passat’ta 2’si benzinli toplam 6 motor seçeneği sunuluyor. Aracın 1.4 litrelik (125 beygir) manuel şanzımanlı baz versiyonu 94 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Dizel için en az 114 bin 300, bize konuk olan üst donanımlı DSG versiyon içinse 175 bin lira ödemek gerekiyor. Fiyat rakiplerle benzer seviyede. Passat’ta üç farklı 2.0 litrelik dizel seçeneği daha var. Bunlara ulaşmak için 1.6 litrelik TDI versiyonun üzerine en az 10 bin lira eklemek gerekiyor. VW, orta sınıftaki başarılı oyuncusu Passat ile kalite ve prestijin yanı sıra düşük tüketim de vadediyor. Araç, 1,6 litrelik dizel motoru, 4.1 litrelik ortalama tüketimiyle 1400 kilometreden fazla menzil sunuyor.

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