Yeni Polo Golf’e özendi

VW Polo, yeni nesliyle kaliteyi, teknolojik ve sportif detaylarla zenginleştirdi. Yeni donanımlarıyla dikkat çeken araç, konfor seviyesi ve sürüşüyle abisi Golf’e bile rakip olabilir

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), B sınıfındaki hatchback modeli Polo’yu yeniledi. Her nesliyle sınıfının en iddialı otomobillerinden olan Polo, büyüyen boyutları ve olgun tasarımıyla hiç olmadığı kadar iddialı bir araç haline gelmiş. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Polo, küçük hacimli benzinli motoru, Highline donanımı ve pazarın en iyi otomatik şanzımanlarından olan DSG ile dikkat çekici bir paket hazırlamış.

DAHA UZUN DAHA GENİŞ DAHA ALÇAK

Genel hatları korunarak çok daha şık bir otomobil haline getirilen yeni Polo, sınıfı için geniş ve uzun sayılabilecek bir araç olarak dikkat çekiyor. Küçük bir Golf’ü andıran yeni tasarımda, farlar dikkat çekiyor. 4.05 metreye ulaşan uzunluğu, önceki nesle göre 81 milimetre daha fazla. Aracın 1.75 metrelik genişliği (+69 milimetre) ve aks aralığı (+94 milimetre) belirgin şekilde artırılırken 1.45 milimetreye düşürülen yüksekliği de önceki nesilden 7 milimetre daha alçak. Geniş ön ızgara ve benzer genişlikteki tampon, araca prestijli bir görünüm sağlıyor. Bombeli kaput, aracın boydan boya geçen yüksek omuz çizgisiyle aracı olduğundan heybetli gösteriyor. Yenilenen arka far grubu, geniş bagaj kapağı ve tavan spoyleri araca yeterli prestiji sağlıyor. Büyüyen boyutlar ve aks mesafesi, bagaj hacmini de büyütmüş. Yeni Polo, önceki nesilden 71 litre daha fazla, 351 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Aracın iç mekanı da değişimden nasibini almış. VW’nin yeni modellerinde kullandığı 8 inçlik multimedya ekranı, iri tasarımlı gösterge paneli, gövde rengi seçeneği sunulan iç dekor ve koltuk kaplamaları oldukça şık ve kaliteli hissettiriyor. Genişleyen iç mekanda sunulan yaşam alanı yeterince ferah. Arka sırada sunulan yaşam alanı da bir üst sınıfla yarışabilecek kadar genişlemiş.

DİZELLERİ ARATMIYOR

Araçta görev yapan motor seçenekleri, önceki modelden tanıdık. Bize konuk olan 1.0 litrelik 3 silindirli benzinli motor, 95 beygir güç ve 175 nm tork üretiyor. Turbo beslemeli TSI ünite, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG ile kombine ediliyor. 1180 kilogramlık otomobile boyundan büyük bir performans sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.8 saniyede ulaştırıyor. Saatte 187 kilometre hıza ulaşabilen araç, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. Artan iz genişliği ve geliştirilen altyapı sayesinde Polo’nun yol tutuş yeteneği belirgin şekilde artırılmış. Limitleri yükseltilen araç, tatlı sert süspansiyon sistemine rağmen konforla yol tutuş dengesini başarıyla sağlıyor. Performans kadar tüketimde de iddialı olan yeni TSI ünite, fabrika verilerine göre 4.7 litrelik ortalama tüketime sahip. 40 litrelik depoyla menzil 850 kilometre seviyesinde. Dizellere yakın seviyedeki bu değer, bizim denemelerimizde yol bilgisayarına 5.5 litre olarak yansıdı.

DONANIM LİSTESİ UZATILMIŞ

Yeni nesil Polo, bize üst donanım seviyesi olan Highline ile konuk oldu. Fakat orta donanım seviyesi olan Comfortline’da bile elektronik diferansiyel kilidi, ESP, eğim kalkış asistanı, ikincil çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, LED gündüz farları, ön/arka park sensörü, 6.5 inçlik renkli dokunmatik multimedya ekranı ve lastik basınç uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Highline’da ise ayrıca özel kumaş koltuk döşemesi, demir gri iç dekor, 8 inçlik renkli dokunmatik multimedya sistemi, 16 inçlik alaşım jantlar, ön sis farları ve entegre statik dönüş farları, LED stoplar, hız sınırlayıcı, çift bölgeli otomatik klima, otomatik hava kalite sensörü gibi donanımlar yer alıyor.