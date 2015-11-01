Volkswagen B segmentindeki temsilcisi Polo modelini yeniledi. Boyutlarında ufak değişimler olan Polo’nun en çok sıkıntı yaşanan bölümlerinden olan bagaj hacmi de 351 litreye çıktı. Aracın başlangıç fiyatı ise 64 bin 900 lira olarak belirlendi.

ALİ YILDIRIM

Alman üretici Volkswagen B segmentindeki temsilcisi olan Polo modelini yeniledi. Türkiye’de de pazara çıkmaya başlayan yeni Polo, artan 94 mm’lik aks mesafesiyle artık daha geniş bir hacim sunabiliyor. Bagaj hacmi de 71 litre artan Polo’nun bagaj kapasitesi toplamda 351 litreye kadar çıktı. Türkiye’de de satış fiyatının açıklanmasıyla motor ve donanım seçenekleri de ortaya çıkan Volkswagen Polo’nun başlangıç fiyatı 64 bin 900 lira olacak.

YİNE 3 FARKLI DONANIM

Türkiye’de 3 farklı donanımla satılacak olan Volkswagen Polo’da, Trendline, Comfortline ve Highline bilinen versiyonlarla satılacak. Trendline donanımda 6,5 inçlik “Composition Color” olarak adlandırılan bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu direksiyon, led gündüz farları ve kol dayama standart olarak sunuluyor. Comfortline’da ise ikincil çarpışma freni, son olarak ön/arka park sensörleri bulunuyor. Highline’da ise iki bölgeli tam otomatik klima, led farlar ve 16inç boyutunda alaşım jantlar bulunuyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Polo iki farklı motor seçeneğiyle Türkiye pazarına giriş yapıyor. 1.0 litrelik benzinli ve 1.6 litrelik dizel motorla pazara sunulan aracın, benzinli motor seçeneğinde 75 ve 95 olmak üzere iki farklı güç seçeneğine de yer verilmiş. Sadece 95 beygirlik benzinli motorda otomatik (DSG) seçeneğini sunan Polo, dizel versiyonda sadece manuel şanzımana yer vermiş.

YENİ VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ