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Volvo güvenlikte yerini Mazda’ya kaptırdı

Volvo güvenlikte yerini Mazda’ya kaptırdı

Herkesin dilindedir ‘Volvo’ya çarpacağına duvara çarp’ artık bu bilgi bayatladı. Daha doğrusu geride kaldı. Araç güvenliği konusunda ölçüt olan Volvo, 2017’de yerini Mazda’ya bıraktı. Herkesin dilindedir ‘Volvo’ya çarpacağına duvara çarp’ artık bu bilgi bayatladı. Daha doğrusu geride kaldı. Araç güvenliği konusunda ölçüt olan Volvo, 2017’de yerini Mazda’ya bıraktı. Araştırmayı yapan Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü […]

6 saat önce -
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Herkesin dilindedir ‘Volvo’ya çarpacağına duvara çarp’ artık bu bilgi bayatladı. Daha doğrusu geride kaldı. Araç güvenliği konusunda ölçüt olan Volvo, 2017’de yerini Mazda’ya bıraktı.

Herkesin dilindedir ‘Volvo’ya çarpacağına duvara çarp’ artık bu bilgi bayatladı. Daha doğrusu geride kaldı. Araç güvenliği konusunda ölçüt olan Volvo, 2017’de yerini Mazda’ya bıraktı. Araştırmayı yapan Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü yaptığı değerlendirmeler ve testlerle Volvo’nun elde edemediği yüksek değerleri Mazda elde etti. Kurum bünyesinde yapılan testler sonucunda elde edilebilecek en yüksek değer olan “Top Safety Pick+“a layık görüldüğü açıklanan Mazda’nın, aynı koşullarda testlere katılan yeni Volvo S90 ve XC90‘ı da geride bıraktığının hatırlatması yapılıyor. Tüm bu değerlendirme sonucunda MX-5 dışında (otomobilin sınıfı değerlendirmeye dahil edilmiyor.) 3, 6, CX-3, CX-5 ve CX9‘dan oluşan Mazda ürün gamının tamamında bu başarının elde edilmesi de altı çizilmesi gereken önemli detaylar arasında yer alıyor.

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