İsveç usulü salon konforu

Volvo’nun yeni üst sınıf sedanı S90, tasarımı ve donanım özellikleriyle rakiplere gözdağı veriyor. Markanın tüm hünerlerini sergilediği araç, güçlü dizel motor ve konfor özelleriyle mest ediyor

GÖKHAN KARA

Otomotivin en ‘sağlam’ imajlı markalarından olan Volvo, her yeni modeliyle tüketicileri şaşırtmayı başarıyor. Markanın özellikle son dönemde ortaya koyduğu yeni tasarım anlayışı ve teknolojik atımı, gerçekten takdire şayan. Markanın yeni üst sınıf sedan modeli S90, bu övgü dolu gelişimin en önemli parçası. Gerek tasarımı gerekse donanım özellikleriyle çıtayı bir hayli yükselten marka, konfor özellikleriyle de yerini aldığı S80’in çok daha fazlasını sunmayı başarıyor. Bu ayki konuklarımızdan olan S90, etkileyici tasarımıyla olduğundan da büyük görünüyor. 4.96 metrelik uzunluğu, 1.89 metrelik genişliği ve 1.44 metrelik yüksekliğiyle sınıfının en iri otomobillerinden olan araç, sportif olduğu kadar teknolojik de görünüyor. LED’lerle donatılan aydınlatmalar, farklı tasarıma sahip ön ve arka farlar ve ışık oyunlarıyla geleceğin otomobillerine gönderme yapılmış.

19 HOPARLÖRLÜ KONSER SALONU

Aracın iç mekanıysa tek kelimeyle kalite kokuyor. Ahşap ve deri kaplı iç mekanda yaşam alanı çok ferah. Yalıtımdan ergonomiye, malzeme kalitesinden işçiliğe kadar kusur bulmak çok zor. Aracın tavanından tabanına kadar her yerde yumuşak malzemeler kullanılmış. Aracın arka koltuklarında oturanlar için hayat çok daha güzel. Rahat koltuklar, etkileyici diz mesafesiyle makam aracı prestiji vadediyor. 500 litrelik bagaj yeterli olsa da rakiplerin gerisinde. Etkileyici izolasyon sayesinde aracın içinde adeta çıt çıkmıyor. Ta ki test aracımızda yer alan BowersWilkins imzalı ses sistemini açana kadar. Sistem aracı yürüyen bir konser salonuna çeviriyor. 19 hoparlörlü ve 12 kanallı amfiye sahip sistem, tam 1400 watt gücünde. Sistem, bugüne kadar kullandıklarımızın en güçlüsü.

235 BEYGİRLİK DİZEL

Araçta kullanılan çift turbo destekli D5 motor, 2.0 litre hacminde. 4 silindirli ünite, 4 tekerlekten çekiş sistemiyle kombine ediliyor. 235 beygir güç ve 480 nm tork üreten motor, 8 ileri Geartronic şanzımanla sunuluyor. 1.8 tonluk S90’a spor otomobilleri aratmayan performans sağlayan ünite, ara hızlanmalarda da etkileyici. 0-100 km/s ivmelenmesini 7 saniyede tamamlayan araç, saatte 240 kilometre sürate ulaşabiliyor. 4 tekerlekten çekiş sayesinde oldukça dengeli olan otomobil, yol tutuş yeteneğiyle de beklentileri karşılıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.1 litre. 60 litrelik depoyla menzil yaklaşık 1200 kilometre. Performans ve sürüş keyfi düşünüldüğünde sağ ayağına hakim olabilenler 7 litreyi aşmayan ortalamalar yakalayabilir. Sakin sürüşlerde ise 6 litrenin altına inmek hiç de zor değil.

FİYAT ALMANLAR’DAN MAKUL

Türkiye’de tamamı 2 litre hacimli 4 farklı motor seçeneğiyle satılan aracın başlangıç fiyatı, 439 bin 225 lira olarak (D4, Momentum) belirlenmiş. Bize konuk olan Inscription Plus donanımlı D5 AWD versiyonunu tercih edenler, kesenin ağzını 490 bin 390 liraya kadar açmalı. (MAYIS 2018) Fiyat yüksek gibi görünse de, S90’ın Alman rakiplerinden daha makul bir fiyatla sunulduğunu belirtelim. Üstelik birinci sınıf bir kalite ve donanım listesi de buna dahil.