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Volvo XC40 fuar yerine Milano’da sahne aldı

Volvo XC40 fuar yerine Milano’da sahne aldı

Volvo Cars, yeni, kompakt, premium SUV’u XC40’ın tanıtımını yaptı. Yeni modelini, bir otomotiv fuarında tanıtmak yerine gözünü dünyanın moda başkentine, Milano’ya çevirdi ve XC40 dünya lansmanını Milano’nun tam kalbinde, alışılmışın dışında bir sunumla, seçkin bir İskandinav tasarım mağazasında gerçekleştirdi. Amerigo Vespucci Vista 12 lokasyonunda yer alan “80 hours Milan c/o” mağazası, Teenage Engineering, POC, Front, […]

23 Eylül 2017 Cumartesi -
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Volvo Cars, yeni, kompakt, premium SUV’u XC40’ın tanıtımını yaptı. Yeni modelini, bir otomotiv fuarında tanıtmak yerine gözünü dünyanın moda başkentine, Milano’ya çevirdi ve XC40 dünya lansmanını Milano’nun tam kalbinde, alışılmışın dışında bir sunumla, seçkin bir İskandinav tasarım mağazasında gerçekleştirdi.

Amerigo Vespucci Vista 12 lokasyonunda yer alan “80 hours Milan c/o” mağazası, Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner gibi modern İskandinav tasarımını yansıtan birbirinden farklı ve ilginç 40 markaya ev sahipliği yaptı. Mağazada yer alan her marka, İskandinav modasından iç tasarıma, aksesuardan teknolojiye kadar özenle seçilmiş bir ürün ile temsil etme özelliğini taşıyordu. 39 markanın yanı sıra Volvo Cars da küresel olarak ilk defa tanıttığı Yeni XC40 ile mağazada yerini aldı. Etkinlikte tüm ürünler, Yeni Volvo XC40 da dahil olmak üzere satın alınabiliyordu. XC40, Volvo Cars portföyündeki en gösterişli model olarak segmentine bireysellik ve oyunculuk getiriyor. XC40’ın lansmanı, Volvo Cars’ın otomotiv endüstrisindeki kalıpları yıkma isteğinin de bir göstergesi.

HIBRIT VE ELEKTRİKLİ MOTOR YER ALACAK

XC40’ta yer alan güvenlik ve sürücü yardım özellikleri arasında Volvo Cars’ın Pilot Assist Sistemi, City Safety, Yoldan Çıkma Önleme ve Engelleme, fren desteği ile Kavşak Uyarısı ve sürücülerin dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği yer alıyor. XC40, ayrıca otomobil içerisindeki depolamaya da sıra dışı bir yaklaşım getiriyor. Zekice tasarlanmış iç dizayn, XC40 sürücüsüne, kapı içlerinde ve koltuk altlarındaki alanlar, şarj ünitesine sahip özel bir telefon bölümü, ufak çantalar için katlanabilen bir askı ve tünel konsolunda boşaltılabilir bir çöp kutusu da dahil olmak üzere fonksiyonel birçok depolama alanı sunuyor. XC40 üretim anından itibaren D4 dizel ya da T5 benzinli dört silindirli Drive-E motorlar ile sunuluyor. Hibrit ve tam elektrikli olan diğer motor opsiyonları ise daha sonra sunulacak. XC40’ın üretimi Kasım ayında, Belçika’nın Ghent şehrinde yer alan Volvo Cars fabrikasında başlayacak; Türkiye’de pazara sunulması 2018 yılının ilk çeyreğinde planlanıyor.

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