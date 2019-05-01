Orta sınıf SUV’ların en iyisi olabilir mi?

Yeni nesil XC60 ile orta sınıf SUV pazarında gücünü artıran Volvo, etkileyici tasarımı, özenli detayları ve keyifli sürüşüyle Premium rakiplerine gözdağı veriyor

Premium otomobil üreticisi Volvo, yeni tasarım anlayışı kapsamında tüm modellerini yeniliyor. S90 ve XC90 ile başlayan bu değişim hareketi, orta sınıf SUV pazarındaki ciddi rekabet için tamamen yenilenen XC60 ile devam etti. Markanın yeni oyuncusu, D4 isimli motor seçeneği ve Inscription donanımıyla bu ay ki konuklarımız arasında yerini aldı.

FULL LED AYDINLATMALAR

Etkileyici tasarımı, ideal boyutları ve heybetli duruşuyla ‘işte bu’ dedirten yeni XC60, daha ilk bakışta bizi etkilemeyi başardı. Bilindik İskandinav tasarımın ötesinde bir görünüme kavuşan yeni araç, yüksek motor kaputu ve yuvarlak hatlarıyla tam bir SUV görünümüne sahip. Full LED aydınlatmalar, krom kaplamalar ve geniş ön ızgara, aracın şık tasarımını destekliyor. Yerden yüksekliği 216 milimetre olan otomobil, 20 inçlik (opsiyonel) elmas kesim alaşım jantlar üzerinde duruyor. L şeklindeki son derece şık arka farlar, karanlıkta bile arkadan gelen sürücülerin aracın tanımasını sağlıyor.

DETAYLARA ÖNEM VERİLMİŞ

Aracın iç mekanı da oldukça etkileyici. Markanın diğer modellerinde de kullanılan dik konumlu multimedya sistemi, kokpiti tüm tasarımını etkiliyor. Son derece rahat koltuklar, konforlu yapısıyla uzun yolculuklara davet ediyor. Yan destekleri ayarlanabilen koltuklar, sportif sürüşlerde de güven veriyor. 12 inçlik sürücü ekranı, kaliteli deri döşeme, bu deriyle aynı kalite ve renkteki anahtarı, Driftwood gerçek ahşap dekor kaplamaları, elektrikli ve hafızalı koltuklar, dikişli ön konsol, aracı çalıştırmak için tasarlanan şalter, silindir şeklindeki sürüş modu seçicisi gibi detaylar aracı özel kılan noktalar arasında. Burada altını çizmemiz gereken bir donanım da Bowers & Wilkins imzalı ses sistemi. Sistemin kalitesi ve gücü gerçekten çok etkileyici. Hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 505 litre bagaj da beklentileri karşılayacak seviyede. Havalı süspansiyonla gelen bir donanım da bagajda yer alıyor. Aracın bagaj eşiği, ağır yükler için bir tuşla aşağı çekilebiliyor.

190 BEYGİRLİK DİZEL

Volvo XC60, bize D4 isimli motor seçeneğiyle konuk oldu. 2 litrelik turbo beslemeli motora sahip olan araç, 190 beygir güç ve 400 nm tork üretiyor. Gücünü 8 ileri Geartronic şanzımanla 4 tekerleğe birden ileten motor, 1836 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 8.4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı saatte 205 kilometre olarak açıklanan otomobil, fazlasını yapabilecek potansiyele sahip. Alt devirlerden itibaren yeterli çekişi sunan motor, sakin sürüşleri sevenleri de düşük tüketimiyle mutlu ediyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketim 5.8 litre. 60 litrelik depoyla menzil 1000 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6.6 litrelik değer bile yeterince iddialı.

KONFOR SEVİYESİ YÜKSEK

Test aracında bulunan opsiyonel donanımlar listesinde havalı süspansiyon, sürüş modlarına göre aracın yüksekliğini ayarlıyor. Dinamik modda iyice yere yaklaşan otomobilin virajlardaki gövde salınımı minimum seviyeye inerken off-road modunda araç belirgin şekilde yükseliyor. Sportif kullanıma ayak uydurabilen araç, çok zorlu olmamak şartıyla arazide de ilerlemekte sorun yaşamıyor. Aracın normal modda konfor seviyesiyse bir hayli etkileyici. Yeni nesil XC60, 556 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. (MAYIS 1 2019) Bize konuk olan Inscription versiyonunda fiyat 620 bin liranın üzerine çıkıyor. Premium rakiplerle benzer olan bu fiyata, opsiyonel donanımlarla oldukça artabiliyor. Başarılı sürüşü, yüksek konforu ve etkileyici tasarımıyla yeni XC60, bize göre orta sınıfın en iddialı SUV’lerinden biri.