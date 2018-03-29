Tabuları kıran Volkswagen

Tasarımlarının birbirine benzerliği sebebiyle eleştirilen Volkswagen, yeni spor sedanı Arteon’la dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Araç, etkileyici tasarımını spor otomobilleri aratmayan motoruyla taçlandırıyor

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), kalitesi ve teknik bilgisiyle sektörde kendisine önemli bir yer edinmeyi başardı. Markanın her yeni modeli, sınıfının en iyileri arasında yer alırken en önemli eleştiri de hep ‘birbirine benzeyen tasarımları’ oldu. Markanın birbirinden iddialı konseptlerinin bile sade ve şık çizgilerle yollara çıkarılması da aslında bu eleştiriyi doğrular nitelikte. Markanın ilk spor sedanı Passat CC ve ardından gelen CC modeli bile bu genellemeyi kırmaya yeterli gelmedi ta ki kısa bir süre önce tanıtılan yepyeni Arteon modeline kadar. Alman üreticinin belki de en çekici ve şık tasarımıyla şekillendirdiği dev sporcu, bu ay Elegance versiyonuyla konuğumuz oldu.

563 LİTRELİK BAGAJ

Dev krom ızgarasıyla kocaman bir ağzı andıran ön tasarım oldukça agresif. Kaputun çamurların üzerine taşan görünümü, kaputun çok daha büyük olmasını sağlamış. Agresif çizgiler ve kaslı görünüm araca profilden bakıldığından şaşırtıcı bir etki bırakıyor. Arteon, 4.86 metrelik uzunluğu ve 1.87 metrelik genişliği ile,orta sınıfın en büyük sedanlarından olan Passat’tan bile uzun (+95 milimetre) ve geniş (+39 milimetre). Aracın en sade bölümü olan arka tasarım bile oldukça şık. Krom kaplı ve trapez formlu krom egzoz çıkışları sportif tasarımı destekliyor. Tamponun altında ayağınızı gezdirdiğinizde elektrikli olarak açılan bagaj kapağı, aracın bir sedan olmadığını anlatmaya yeterli. Arka camla birlikte açılan bagaj kapağı, 563 litrelik dev bir hacme (Passat: 586 litre) sahip.

ANALOG SAATTEN VAZGEÇMİYOR

Arteon’un iç mekanı da oldukça kaliteli ve şık görünüyor. Kokpitin üzerindeki analog saat böyle bir araçta olmazsa olmazlardan. Passat’tan çok da farklı olmayan iç tasarım, kalite ve ergonomi olarak türünün en iyilerinde. 2.84 metrelik aks aralığı sayesinde iç hacim bir üst sınıfı aratmıyor. Eğimli tavana rağmen arka bölümde ferahlığı azaltan herhangi bir unsur bulunmuyor. Tiguan’dan tanıdık dijital gösterge paneli oldukça kaliteli. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi de rahat kullanıma sahip.

240 BEYGİRLİK TDI

Araçta görev yapan 2 litrelik TDI ünite, türünün en iddialı örnekleri arasında yer alıyor. 240 beygir güç ve 500 nmtork üreten motor, gücünü 4Motion sistemiyle 4 tekerleğe birden aktarıyor. 1828 kilogramlık otomobil, kompakt bir GTi modelini aratmayacak performans değerleri sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate sadece 6.5 saniyede ulaştırıyor. Saatte 245 kilometre olarak belirlenen maksimum hıza bir nefeste ulaşan araç, ara hızlanmalarda da çok seri. 4 tekerlekten çekiş sistemi ve kilitli diferansiyel, aracın viraj alma limitlerini beklentilerin çok ilerisini taşımış.

AĞIRLIĞINA RAĞMEN OLDUKÇA KIVRAK

Spor sürüş modunda bir miktar eğlenceye izin veren sistem, normal modda aracın izinden çıkmamasını zorlanmadan sağlıyor. Stabil sürüş ve kıvrak yapı, bu denli ağır bir otomobilde övgüye değer. Aracın frenleri de performansı dizginleyebilecek güçte. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.9 litre, depo hacmi de 66 litre. Bu da menzilin 1100 kilometrenin üzerinde olduğu anlamına geliyor. Bu ortalamayı tutturmak kolay olmasa da motorun tasarruf potansiyeli yüksek. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz 7.1 litrelik ortalama yüksek gibi görünse de, ayağımıza pek hakim olmadığımızı belirtelim.

İKİ FARKLI VERSİYON İLE SATILIYOR

Büyük hacimli motor ve premium hava, aracın fiyatının rahatlıkla 300 bin lira barajının üzerine çıkmasını sağlıyor. Premium rakiplere yakın sayılabilecek bu fiyata çok zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Türkiye’de R Line ve Elegance olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan araçta R Line, sportif gövde eklentilerine sahipken Elegance konfor ve lüks hissini artıran detaylara sahip.

DONANIMDA YOK YOK

Elegance donanımında alcantra/deri döşeme, ahşap dekor, ön konsolda analog saat, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, direksiyon üzerinde vites kumandaları, 19 inçlik alüminyum alaşım jantlar, LED gündüz farları, LED high ön farlar, LED stoplar, dinamik viraj aydınlatması, trapez formlu krom egzoz çıkışları, dijital gösterge paneli, ön/arka park sensörü, cruisecontrol, sürüş profil seçimi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, start/stop sistemi, elektrikli par freni, adaptif şasi kontrolü, elektrikli bagaj kapağı, kolay açılır kapanır bagaj kapağı, ESP, elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS), yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni, Haldex arka diferansiyel gibi uzun bir liste yer alıyor.