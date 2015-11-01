Yalın zirve TOFAŞ ile başlıyor

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Yalın Enstitü tarafından her iki yılda bir düzenlenen Yalın Zirve Konferansları’nın sekizincisi, 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde, Tofaş’ın ana sponsorluğunda, İstanbul Radisson Blu Şişli’de gerçekleştirilecek.

Yalın Global Network (Lean Global Network – LGN) üyesi olan Yalın Enstitü tarafından organize edilen ve Amerika Yalın Enstitüsü’nün (Lean Enterprise Institute) Yönetim Kurulu Başkanı John Shook’un ana konuşmacı olarak katılacağı Yalın Zirve Konferansları’nın 8’incisi, 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde, İstanbul Radisson Blu Şişli’de gerçekleştirilecek. Yalın üretimi de kapsayan, Dünya Klasında Üretim (WCM) yolculuğuna 2006 yılında başlayan ve 2013 yılında üretimde Altın Seviye’ye ulaşan Tofaş’ın ana sponsorluğunda düzenlenen konferansta, tüm dünyada ‘yalın düşünce’nin önde gelen kanaat liderlerinden biri olarak kabul gören John Shook, ‘Kişisel ve Organizasyonel Yalın Dönüşüm’ konusunda sunumlar gerçekleştirecek. John Shook’un yanı sıra İsrail Yalın Enstitüsü Kurucu ve Danışmanı Boaz Tamir ile Chiyoda Industries, Japonya Başkanı Takashi Nomura da zirveye konuşmalarıyla katılacak. Aralarında Tofaş Üretim Direktörü Recep Temizesen’in de bulunduğu, yaklaşık 50 konuşmacının yer alacağı programda Milano Politeknik Öğretim Üyesi Dr. Monica Rossi ve Ericsson India Global Services SDU IT&C Yalın Uygulamalar Departman Yöneticisi Sudip Pal’in yanı sıra Yalın Enstitü eğitmenleri uygulamalı eğitimler verilecek. 1998 yılından bu yana organize edilmekte olan Yalın Zirve dünyadan ve ülkemizden başarılı uygulamaların paylaşılmasını ve yalın düşüncenin bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyor. Temelde insana saygı, israfları önleme ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayanan bir üretim ve yönetim sistemi olan ‘yalın düşünce’ günümüzde pek çok farklı sektörde uygulanıyor ve sonucunda somut başarılar elde ediliyor. Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken Yalın Zirve Konferansları’nı ‘günümüz rekabetçi ortamında; Türkiye ve dünyada en yüksek seviyede bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, birbirinden öğrenme fırsatının yaratıldığı bir platform’ olarak tanımlıyor. Tofaş’ın ana sponsor, Tüprag’ın konuşmacı sponsoru, Adel ve Çimtaş’ın zirve sponsoru olduğu Yalın Zirve Konferansı’nı farklı sektörlerden 500 civarında katılımcının takip etmesi bekleniyor.