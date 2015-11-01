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Yaris GRMN satışa çıktı ve tükendi

Yaris GRMN satışa çıktı ve tükendi

2018 yılında üretimine başlanacak Yaris’in performans odaklı versiyonu Yaris GRMN eşine zor rastlanan bir satış başarısına imza attı. Henüz seri üretime bile başlamadan on-line olarak satışa sunulan modelin ön satışları 48 saat içinde tamamlandı. Yaris GRMN, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Yaris WRC’den ilham alınarak Avrupalı tüketiciler için tasarlandı. 2018 yılının başında yalnızca 400 adet […]

2 saat önce -
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2018 yılında üretimine başlanacak Yaris’in performans odaklı versiyonu Yaris GRMN eşine zor rastlanan bir satış başarısına imza attı. Henüz seri üretime bile başlamadan on-line olarak satışa sunulan modelin ön satışları 48 saat içinde tamamlandı.

Yaris GRMN, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Yaris WRC’den ilham alınarak Avrupalı tüketiciler için tasarlandı. 2018 yılının başında yalnızca 400 adet üretilmesi planlanan otomobilin, henüz üretimine başlanmadan ön satışlarının kapanmış olması otomobil tutkunlarını ne kadar heyecanlandırdığını da ortaya koydu. Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki Toyota standının en ilgi çeken modellerinden biri olan üstün performansa sahip Yaris GRMN için 2015 yılından bu yana efsanevi Nürburgring Pisti’nde geliştirme çalışmaları yapıldı. Standart modelden 24 mm daha alçak olan Yaris GRMN, 212 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.8 litrelik motoru kullanıyor ve segmentinin en güçlü modelleri arasında yer alıyor. Gücünü altı ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere aktaran Yaris GRMN, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.3 saniyede gerçekleştiriyor ve 230 km/s’lik maksimum hızı ise elektronik olarak sınırlandırılmış. Sadece 1,135 kg ağırlığa sahip Yaris GRMN, bu sayede sınıfının en iyi güç/ağırlık oranını sunuyor. Yaris GRMN, hafif alaşım 17 inç BBS jantları, ortada konumlandırılan egzozu ile Toyota’nın yarış takımı GAZOO Racing’in beyaz, siyah ve kırmızıdan oluşan renklerine sahip.

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