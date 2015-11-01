Yarısını şimdi kalanını 2018’de öde

16 saat önce

Eylül ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor.

Dacia’nın Sandero modelinde geçerli olan ‘’Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’’ kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken, kalan tutarı* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor. Üstelik kredi ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20.000 TL peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Dacia’nın Sandero modeli 45.500 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TİCARİ SINIFA ÖZEL İNDİRİMLER

Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde 20.000 TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi** ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor. Duster, Lodgy ve Logan MCV modellerinde ise 12.000 TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz oranları bulunuyor. Daha fazla kredi** ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor. Dokker Combi 54.450 TL, Dokker Van 46.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Duster 60.800 TL, Lodgy 73.700 TL ve Logan MCV 52.850 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dacia marka ticari taksi almak isteyen müşterileri ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.