Araçtan çıkarılan kış lastikleri nasıl saklanmalı ve korunmalı? Kış boyunca depoda bekleyen yaz lastiklerini takarken nelere dikkat edilmeli?

Kış lastiği uygulamasına ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal KURT , şunları söyledi: ‘ Kış lastikleri bilindiği üzere +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi avantajı vererek trafiğin akıcı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlıyor ve bizleri hayata bağlıyor. Kış lastikleri, ısınan havayla birlikte +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ve kış koşullarında sürücülere sağladığı avantajları yitirir; daha üstün performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçilmesi önemlidir.”

Kış lastiğini saklarken;

Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların lastiklerin üzerine gelmesini önlemeli ve lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık altında saklamalısınız.

Lastiklerinizi mümkün ise lastik sehpası üzerinde dik olarak ve yan yana, yeriniz müsait değil ise belli aralıklarla üstteki alta mantığıyla yer değiştirerek yatay olarak üst üste istifleyebilirsiniz. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya da özen göstermelisiniz.

Lastiklerinizi depolayacağınız zemin; betondan düzgün yapılmış olmalıdır.

Lastiklerinizi temiz olarak muhafaza etmelisiniz.

Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Nemli, ıslak veya rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmamalısınız.

Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit v.b. kimyasalların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın depolamayınız.

Lastiklerinizin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan temasını önlemelisiniz.

Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır.

Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler depoda bulunmamalıdır.

Yaz lastiğini takarken;

Diş derinliği çok önemli: Kış lastiğine geçerken sakladığınız yaz lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir.

Düzensiz aşınmalara dikkat: Yaz lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır.

Doğru janta monte: Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru Jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır.

Uygun Lastik Basıncı : Yaz lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız.

Balans ayarı: Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız.

Lastiğin araca montajı: Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.

Hava basıncı kontrolü: Lastiğinizin havalarını mümkün olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçmeli ve azalma var ise tamamlatmalısınız. Unutmayın doğru lastik doğru hava ile daha verimli hizmet eder. Yüksek basınç lastiğinizin sırtının ortasında, düşük basınç ise lastiğinizin sırtının omuza doğru kenarlarında anormal aşınmalara yol açar ve lastiğinizi zamanından önce değiştirmek zorunda kalırsınız.