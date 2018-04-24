Yazın neden kış lastiği kullanılmaz?

Petlas, can ve mal güvenliğinden yakıt ekonomisine, sürüş konforundan doğa sürdürülebilirliğine 6 nedenle yazın kış lastiği kullanılmaması konusuna dikkat çekiyor.

Yazın plaja kışlık kaban ve botlarınızla gider misiniz? Mevsimine uygun giyinmek gibi, her gün kullandığımız araçlarımızda mevsimine uygun hazırlıkları yapmak da büyük önem taşıyor. Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Petlas, yazın kış lastiği kullanılmaması için, kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliğinden yakıt ekonomisine, doğa korunmasından sürüş keyfine 6 önemli nedeni vurguluyor.

Yazın Kış Lastiklerinin Fren Mesafesi Artar:

7°C’nin altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Test ve araştırma sonuçları, sıcak havalarda kış lastiklerinin fren mesafesinin, yaz lastiklerine oranla dramatik şekilde uzadığını kanıtlıyor. Örneğin saatte 100 kilometre hızla ilerlerken, ani bir fren durumunda, aracımız yaz lastiği kullanan bir araca nazaran 16 metre daha uzun bir mesafede durabiliyor. Ayrıca kış lastikleri, yaz şartlarında daha büyük bir aquaplaning (su yastığında kızaklama) sergiliyor.

Kış Lastiklerinin Yaz Koşullarında Yol Tutuş Performansı Azalır:

Kendimizin ve sevdiklerimizin trafikte can güvenliği açısından önem taşıyan diğer nokta, soğuk havalarda kullanıma uygun kış lastiklerinin, yol tutuşunda da bir azalma olması. Bu durum araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkileyebiliyor.

Kış Lastikleri Yazın Daha Fazla Yakıt Tüketimine Neden Olur:

Düşük sıcaklıkta daha iyi performans sağlayan kış lastikleri, gerek bu nedenle kullanılan yumuşak kauçuk hammaddesi, gerekse desen özellikleriyle yaz şartlarında daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor. Yazın kış lastiği kullandığımızda, daha fazla yakıt tüketiyor, yakıta daha fazla para harcıyoruz.

Kış Lastiklerini Yazın Kullanmak Lastiğin Ömrünü Azaltır:

Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda daha çabuk ısınıp, daha iyi performans vermesini sağlayan yumuşak kauçuk hammadde, lastiğin yaz şartlarında daha çabuk yıpranmasına neden oluyor. Kış lastiklerimizi yazın kullandığımızda, lastiğimizin kullanım ömründen gereksiz yiyoruz.

Yazın Kış Lastiği Kullanmak, Daha Fazla CO2 Salınımına Neden Olur:

Kış lastiklerinin yazın artan yakıt tüketimi, aynı zamanda doğaya daha fazla CO2 gazı salımı anlamına geliyor. Yazın kış lastikleri kullanmayarak, doğa sürdürülebilirliğine katkıda bulunabiliriz.

Kış Lastikleri Yaz Şartlarında Sürüş Konforunu Azaltır:

Yaz döneminde kış lastiği kullanılması durumunda yoldan gelen sesler, özellikle belirli bir hızın üzerinde rahatsız edici bir uğultu şeklini alıyor, bu da sürüş konforunu azaltıyor.

Lastik Diş Derinliği Her Şeyden Daha Önemli

Bu konuda kamuoyu bilgisi çok fazla olmasa da, lastiklerde aşınma göstergesi olan ‘diş derinliği’, sürüş güvenliği açısından dönemsel lastik kullanımından daha büyük önem arz ediyor. Lastiklerin düzenli şekilde kontrol edilmesi ve kış ya da yaz olması fark etmeksizin, ‘diş derinliği’ 3 mm’den az olan tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor.

Hiçbir Lastik Bizi ve Değer Verdiklerimizi Dikkatimiz Kadar Koruyamaz

Diğer yandan, unutmamamız gerekiyor ki, en iyi lastikler ve en güvenlikli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız.