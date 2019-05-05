Yedek parçada en büyük sorun sahte ürün

Delphi Technologies Türkiye Direktörü Dumanoğlu, Türkiye’de sahte ve taklit ürünlerin oldukça çok olduğunu söyledi. Dumanoğlu “Yedek parça sektörünün Türkiye’deki en önemli sıkıntılarından biri sahte ve kopyalanan ürünlerdir. Satış sonrası segmentlerde muadil ürünler ortaya koyuyor ve ciddi bir rekabet yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Delphi Technologies, hem binek otomobillere ve ticari araçlara yönelik dünyanın önde gelen araç tahrik sistemleri tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket yüksek teknolojili emisyon ve yakıt tasarrufu çözümlerinden hava filtresine, fren diskinden direksiyon ve süspansiyon parçalarına kadar 120 bin parça üretiyor. Şirketin Türkiye serüveni ise 2001 yılında başladı. İzmir’de Delphi Technologies’in güç aktarım sistemleri bölümüne bağlı olan ve 2002 ile 2013 yıllarında faaliyete geçen iki adet fabrikası var.

1200 ÇALIŞANI VAR

Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu “Ege Serbest Bölgesi’nde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için dizel motorlarda dünyanın önde gelen common rail teknolojisinin üretim noktası olarak faaliyet gösteriyor. Dünya üzerinde Delphi teknolojisini taşıyan araçlardaki rayların önemli bir kısmı Türkiye’de üretiliyor. Tesisimiz enjektör kütüğü, SCR (Seçici Katalist İndirgeme) ve elektronik ünite pompaları da üretiyor. Şirket son olarak ticari araçlara yönelik ray sistemleri için yeni bir montaj hattına yatırım yaptı. Yeni montaj hattı 2019 yılının başlarında üretime başladı. İzmir’deki kapasitesini artırmak için çok sayıda yatırım yapan Delphi Technologies, 2010 yılında 390 olan çalışan sayısını 2018 yılı sonunda yaklaşık 1200’e çıkardı” dedi.

SAHTE ÜRÜN ÇOK

Türkiye’deki taklit ürünlere değinen Dumanoğlu “Yedek parça sektörünün Türkiye’deki en önemli sıkıntılarından biri sahte ve kopyalanan ürünlerdir. Bizim gibi premium markalarla birlikte pek çok firma, satış sonrası segmentlerde muadil ürünler ortaya koyuyor ve ciddi bir rekabet yaşıyoruz. Geniş bir yelpazeye yayılan yedek parça sektörü oyuncularının bir kısmı ne yazık ki farklı düzeyde kaliteyi barındıran ürünlerinin yanına sahte ürünleri de dahil edebiliyor. Dolayısıyla bu şartlarda haksız bir rekabet ortamı oluşuyor” diye konuştu.

2030’DA ARAÇLARIN YÜZDE 80’İ İÇTEN YANMALI OLACAK

Yapılan tahminlere göre 2030 yılında dünya genelinde binek araçların yüzde 80’inden fazlası hala içten yanmalı bir motora sahip olacak. İçten yanmalı motorların büyük bölümü benzinli olacak. Bu benzinli motorların artan sayıda bir bölümü GDi yani Gasoline Direct Injection teknolojili olacak.