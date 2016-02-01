Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

İlk olarak 2007 yılında satışa sunulan Audi A5 Coupe, ikinci nesline kavuştu.

Yeni, keskinleşmiş görünümü ve teknolojisiyle birlikte yollara çıkan spor model, tamamen yenilenen şasisi, güçlü motorlar seçenekleri ve bilgi-eğlence özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yaklaşık 60 kilogram hafifletilen modelin bagaj hacmi de 10 litre artarak 465 litreye ulaştı. İlk defa olarak opsiyonel Audi sanal kokpitiyle, yani 1.440 x 540 piksel çözünürlüklü 12,3 inçlik TFT ekranıyla sunulacak olan modelin orta konsolunda 8,3 inçlik bir monitör bulunuyor. Kaliteli bir müzik sistemi arayanlar Bang & Olufsen ses sistemini sunan model, 3D ses özelliğini opsiyon olarak sunuyor. Aracın güvenlik özellikleri arasında park asistanı, ve araç park halindeyken geriye doğru yapılacak çıkış manevralarında araç arkasında sağa veya sola akan trafiği kontrol eden çapraz trafik yardımı, çıkış uyarısı, çarpışma önleme yardımı ve dönüş asistanının yanı sıra Audi Pre Sense sistemleri de yer alıyor. Audi A5 Coupe Türkiye’de benzinli 1.4 TFSI 150 beygir S tronic, dizel 2.0 TDI 190 beygir S tronic ve quattro 4 tekerden çekiş sistemli versiyonları ile yola çıkyor.