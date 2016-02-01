Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Otomobilin maçı Otostat’ta yapılacak

Otomobilin maçı Otostat’ta yapılacak

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

Duster en iyi kış otomobili oldu

Duster en iyi kış otomobili oldu

Araç servisinde mobil dönem

Araç servisinde mobil dönem

En hızlı Maserati satışa sunuldu

En hızlı Maserati satışa sunuldu

Anadol 50 yaşında

Anadol 50 yaşında

2016’da 50 bin lira altı sıfır otomobiller

2016’da 50 bin lira altı sıfır otomobiller

Gürcistan’dan araç almak mantıklı mı?

Gürcistan’dan araç almak mantıklı mı?

Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

Sürücüsüz araç çekicisi de çıktı

Sürücüsüz araç çekicisi de çıktı

Çok Okunan haberler

Yazarlar

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım egea faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

İlk olarak 2007 yılında satışa sunulan Audi A5 Coupe, ikinci nesline kavuştu. Yeni, keskinleşmiş görünümü ve teknolojisiyle birlikte yollara çıkan spor model, tamamen yenilenen şasisi, güçlü motorlar seçenekleri ve bilgi-eğlence özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yaklaşık 60 kilogram hafifletilen modelin bagaj hacmi de 10 litre artarak 465 litreye ulaştı. İlk defa olarak opsiyonel Audi sanal kokpitiyle, […]

8 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

İlk olarak 2007 yılında satışa sunulan Audi A5 Coupe, ikinci nesline kavuştu.

Yeni, keskinleşmiş görünümü ve teknolojisiyle birlikte yollara çıkan spor model, tamamen yenilenen şasisi, güçlü motorlar seçenekleri ve bilgi-eğlence özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yaklaşık 60 kilogram hafifletilen modelin bagaj hacmi de 10 litre artarak 465 litreye ulaştı. İlk defa olarak opsiyonel Audi sanal kokpitiyle, yani 1.440 x 540 piksel çözünürlüklü 12,3 inçlik TFT ekranıyla sunulacak olan modelin orta konsolunda 8,3 inçlik bir monitör bulunuyor. Kaliteli bir müzik sistemi arayanlar Bang & Olufsen ses sistemini sunan model, 3D ses özelliğini opsiyon olarak sunuyor. Aracın güvenlik özellikleri arasında park asistanı, ve araç park halindeyken geriye doğru yapılacak çıkış manevralarında araç arkasında sağa veya sola akan trafiği kontrol eden çapraz trafik yardımı, çıkış uyarısı, çarpışma önleme yardımı ve dönüş asistanının yanı sıra Audi Pre Sense sistemleri de yer alıyor. Audi A5 Coupe Türkiye’de benzinli 1.4 TFSI 150 beygir S tronic, dizel 2.0 TDI 190 beygir S tronic ve quattro 4 tekerden çekiş sistemli versiyonları ile yola çıkyor.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr