Alman üretici Mercedes-Benz’in Türkiye’deki en fazla sattığı modeli olan C-Serisi yeni yüzüne kavuştu. Sedan, coupe ve cabriolet gövde seçenekleriyle pazara çıkacak olan modelin 3 farklı donanım paketi olacak. Mercedes-Benz C Serisi’ne ait detaylar… Kaç para olacak? Hangi motorlarla gelecek?

Mercedes-Benz’in Türkiye’de en fazla satılan model ailesi olan C-Serisi kapsamlı bir şekilde yenilenmesinin ardından 252.600 TL’den başlayan fiyatlarla Mercedes-Benz Türk bayilerindeki yerini aldı. Sedan, Coupé ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C-Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Premium orta sınıfın en fazla tercih edilen modeli olmayı hedefleyen yeni C-Serisi’nde tamamen yeni geliştirilen 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, EQ Boost adındaki elektrik motor desteğine sahip olarak segmentinde öncü rol üstleniyor. Yeni C-Serisi’nin tüm modellerinde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, dizel ve benzinli motorların tamamında da partikül filtresi standart donanımda yer alıyor.

MERCEDES-BENZ C200 4MATIC

Mercedes-Benz C 200 4MATIC, hem elektrik destekli turbo benzinli motoru hem de dört tekerlekten çekişli olması ile segmentinde fark yaratan bir konuma geliyor. EQ Boost adındaki, 10 kW ek güç ve 160 Nm tork üreten elektrik motor desteği ile 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorunda toplamda 184 BG/135 kW güç ve 280 Nm tork değerleri sunan yeni C 200 4MATIC, tamamen yeni bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Otomobillerin elektrikli geleceğine hazırlık niteliğindeki modellerin öncülerinden olan Mercedes-Benz C 200 4MATIC, 48 Volt besleme sistemi ve EQ Boost’tan oluşan kombinasyonun da desteği ile 7,2-6,9 lt/100 km seviyesinde bir ortalama yakıt tüketimi ve 156-148 gr/km emisyon salınımı sunuyor.

MERCEDES-BENZ C180

Mercedes-Benz C 180, C-Serisi ailesinin baz versiyonunu oluşturuyor. İlk etapta 9G-TRONIC ile kombine edilen 156 BG/115 kW güç, 250 Nm tork üreten C 180, karma koşullarda 6,8-6,5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 155-149 gr/km emisyon salınımı sunuyor.

MERCEDES-BENZ C200 d

Mercedes-Benz C 200 d, güncel dizel motor ailesinin yeni 1,6 litrelik versiyonu ile ilk kez kullanıma sunuluyor. OM 654 D16 olarak kodlanan motorda çap ve strok (78 x 83,6 mm) değerleri OM 654 D20 kodlu 2,0 litrelik versiyona oranla azaltılmış durumda. 9G-TRONIC şanzımanla donatılan C 200 d, 150 BG/110 kW güç ve 360 Nm tork üretiyor. Mercedes-Benz C 200 d’nin karma koşullarda yakıt tüketimi 5,0-4,8 lt/100 km ve emisyon salınımı ise 132-126 gr/km.

YENİ FAR GRUBU DİKKAT ÇEKİYOR

Üretiminin beşinci yılında kapsamlı olarak yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu ile göz dolduruyor. Yeni C-Serisi’nin tampon veya radyatör ızgarası gibi detayları, Standart, AMG veya EXCLUSIVE tasarım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Modern lüksün yeni yorumu niteliğindeki yeni C-Serisi’nin iç mekanındaki dekorasyon, isteğe bağlı olarak mat cilalı ceviz ağacından ahşap veya antrasit rengi meşe ağacından ahşap olarak tercih edilebiliyor. Yeni iç mekân renk alternatiflerinde magma grisi/siyah konsol kombinasyonu dışında AMG Tasarım Konsepti için sunulan eyer kahvesi de öne çıkıyor. KEYLESS-GO anahtarsız çalıştırma fonksiyonu standart donanım olarak sunulurken, yeniden tasarlanan start-stop düğmesi türbin görünümüyle iç mekandaki sportif dinamizmi destekliyor. C-Serisi’nin araç anahtarı da yenilendi ve müşterilere parlak krom kaplamalı siyah, krom kaplamalı beyaz ya da mat krom kaplamalı beyaz olmak üzere üç farklı anahtar seçeneği sunuluyor.

MULTIBEAM LED FARLAR 650 METRE AYDINLATIYOR

Türkiye’de Statik LED Farlar standart donanımda yer alırken, ilk kez 650 metreye kadar aydınlatabilen ULTRA RANGE uzun far özelliğine sahip MULTIBEAM LED farlar da isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

YENİ GENİŞ EKRAN

Yenilenen S-Serisi’nin ekran konsepti ile donatılan yeni C-Serisi isteğe bağlı olarak “Klasik”, “Spor” ve “Progressive” olmak üzere üç farklı stilde tamamen dijital bir göstergeyle donatılabiliyor. Orta konsolun üzerinde konumlandırılan ekran da, 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip 7 inç veya 1.920 x 720 piksel çözünürlüklü 10,25 inç olarak iki farklı büyüklükte sunuluyor.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Yeni C-Serisi, Mercedes-Benz’in en güncel ve en yeni sürüş destek sistemleriyle sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücünün hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor ve birçok sürüş koşulunda kısmen otonom sürüş gerçekleştiriyor. Yeni C-Serisi’nde Aktif Direksiyon Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Acil Durum – Durma Yardımcısı gibi yeni donanımlar da sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor. Yeni C-Serisi’nde daha da gelişmiş bir Aktif Fren Yardımcısı standart olarak kullanıma sunuluyor. Aktif Fren Yardımcısı; yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlara, yoldan karşıya geçen yayalara ve hatta bisikletlilere olası bir çarpmanın şiddetini azaltmaya veya tamamen önlemeye yardımcı oluyor. Yeni Mercedes-Benz C-Serisi tamamen yeni bir elektronik mimari ile yollara çıkarken, geniş dijital gösterge paneli kadar bilgi ve eğlence sistemi de benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. S-Serisi’nden aktarılan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Direksiyon Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Acil Durum Durma Yardımcısı gibi yeni donanımlar da sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor.

KASIM 2018’DE TAM KADRO HAZIR

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi ilk aşamada C 200 4MATIC Sedan, C 200 4MATIC Coupé, C 200 Cabriolet ile showroom’lardaki yerini aldı. Eylül ayı itibarıyla C 180 Sedan ve C 200 d Sedan’ın teslimatları başlayacak olan aracın Kasım 2018 itibarıyla C 200 d Cabriolet versiyonu da satışa sunulacak.