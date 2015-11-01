Yeni Dacia Duster ile ilgili tüm detaylar

Dacia’nın başarılı SUV modeli Duster, ikinci nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Zengin donanımı ve şık tasarımıyla araç zirveyi gözüne kestirdi

Otomotiv sektörünün en genç markalarından Dacia, şık tasarım felsefesi ve başarılı fiyat/fayda oranıyla kısa sürede büyük bir gelişim kaydetti. Renault imzalı tasarruflu motor seçenekleri ve makul donanımlarıyla markayı Türkiye pazarında 6’ncı sıraya kadar taşıyan modeller arasında en dikkat çekeni kuşkusuz Duster. Romen üreticinin SUV pazarına çok hızlı bir giriş yapmasını sağlayan bu yetenekli araç, ikinci nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

MARTTA TÜRKİYE’DE

Daha iddialı bir tasarımla Mart 2018’den itibaren satışa sunulacak olan araç, artırılan donanımları ve kalitesiyle SUV pazarının liderliğini gözüne kestirdi. Aracın Atina’da gerçekleştirilen lansmanında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Dacia, Türkiye pazarında yükseliş trendini sürdürüyor. Biz Dacia’da çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz. Dacia olarak sürpriz yeteneklerle dolu ve akıllıca tasarlanmış otomobillerden oluşan yalın bir ürün gamına sahibiz. Bunu yaparken sağlam ve güvenilir otomobilleri, başarısı kanıtlanmış teknolojiler ve güçlü servis ağımız ile destekliyoruz” dedi.

YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDECEK

Net ve anlaşılır bir fiyat politikası uyguladıklarını belirten Çağdaş, amiral gemileri olan Duster ile, Türkiye’de son beş yılın 4×4 otomobil lideri ünvanını kazandıklarını söyledi. Otomatik vites / EDC versiyonunun ürün gamına eklenmesiyle yeni müşteriler kazandıklarına işaret eden Çağdaş, yeni Duster ile markanın Türkiye pazarındaki yükselişinin devam edeceğini vurguladı. Yeni nesil Duster, tıpkı ilk jenerasyonda olduğu gibi 4×2 ve 4×4 versiyonlarla yollara çıkacak. Ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ve pratik iç mekan özellikleriyle yeni araç daha konforlu hale gelmiş. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor. Yeni Duster, hem yolda hem arazide manevra kabiliyetini arttıracak bir dizi sürüş destek ve güvenlik donanımları ile birlikte sunuluyor. 360 derece kamera, hız ayar ve sınırlayıcı, yokuş iniş destek sistemi (HDC), yokuş kalkış destek sistemi (HSA), elektrik takviyeli direksiyon, otomatik yanan farlar, eller serbest Dacia kart sistemi, otomatik klima, perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi gibi bir çok yeni özellik donanım listesine eklenmiş.

PİYANO TUŞLU KUMANDALAR

Duster’ın sert ve sportif hatlatı korunarak geliştirilen yeni araç, krom radyatör ızgarası, farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Yeni Duster, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni bir far imzasıyla dikkat çekiyor. Ön camın 100 milimetre öne taşınması ve daha eğilimli hale getirilmesi, kabini daha uzun ve daha geniş hacimli gösteriyor. Yeni 17 inç jantlar ise otomobile daha iddialı bir kişilik kazandırıyor. Araçta Dacia’nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alırken, geniş, ön ve arka tampon koruma plakaları ise modelin maceracı özelliklerini öne çıkarıyor. Yeni Duster’ın iç mekanında ilk dikkat çeken, iyileştirilmiş ergonomi oluyor. Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74 milimetre daha yüksek konumlandırılmış MediaNav navigasyon ve multimedya sistemi, sürücülere pazardaki en kısa görüş mesafelerinden birini sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. Otomatik klimanın üzerinde yer alan panel, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımı ile yenilenmiş.

478 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Konumu değiştirilmiş el freni sayesinde yeni orta konsol, daha ergonomik hale getirilen 4×4 kumandası ile birlikte daha fazla ek saklama alanı yaratıyor. Yeni Duster’da yolcu koltuğunun altında bulunan 2,8 litrelik çekmece şeklinde yeni saklama gözü de dahil olmak üzere toplam 27,2 litre eşya saklama alanı bulunuyor. 4×2 versiyon için 478 litre bagaj hacmi bulunurken ve 4×4 versiyon için 467 litre bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuk katlandığında ise maksimum bagaj kapasitesi 1,623 litreye ulaşıyor.

LPG’LİSİ DE VAR EDC’LİSİ DE

Araçta 2 benzinli ve 2 dizel motor seçeneği sunulacakç. 1.6 litrelik SCe benzinli ünite, 115 beygir güç üretiyor. Hem 4×2 ham 4×4 versiyonu bulunan bu ünitede LPG opsiyonu da sunulacak. 125 beygir güç üreten 1.2 litrelik TCe benzinli ünite de 4×2 ve 4×4 seçeneklerine sahip. Dizeller ise 1.5 litrelik dCi motorla sunulacak. 90 beygirlik versiyon 4×2, 110 beygirlik versiyon ise hem 4×2 hem 4×4 seçenekleriyle satılacak. 110 beygirlik dizelin önden çekişli versiyonunda EDC otomatik vites opsiyonu da yer alacak. Yerden yüksekliği 210 milimetre olan aracın yaklaşma açısı 30, ayrılma açısı 33 (4×2 versiyon :34 derece) ve engel aşma açısı ise 21 derece olarak belirlenmiş.