Yeni Focus 5 yıldızı kaptı

EuroNCAP, daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus’u 5 Yıldız ile değerlendirdi. Focus, gelişmiş gövde yapısı ve ultra yüksek dayanımlı malzemeler tarafından desteklenen gövdesi sayesinde yandan çarpışma testlerinde maksimum puan elde etti.

Yeni Ford Focus, bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP tarafından daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testlerde üstün bir performans sergiledi. Yeni Ford Focus yeni test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde en yüksek derecelendirmeyi hak eden ilk araçlardan biri oldu.

YAYLARI ALGILIYOR

EuroNCAP tarafından yapılan değerlendirmeye göre Yeni Ford Focus bünyesinde barındırdığı yoldan karşıya geçen veya yol kenarında ilerleyen yaya ve bisikletlileri algılayan Ford’un Çarpışma Önleme Yardımcısı da dahil olası bir çarpışmayı önleme veya etkilerini azaltmaya yönelik birçok özellikle üstün güvenlik seviyesi sunuyor. Sistem olası bir çarpışma algılaması ve sürücünün uyarılara reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak fren yapıyor.

ÖNCEKİ VERSİYONA GÖRE YÜZDE 40 İYİLEŞTİ

Euro NCAP hem yetişkin, hem de çocuk yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren Yeni Ford Focus ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

GÜVEN DUYUSU ARTTI

Yeni Ford Focus bugüne kadar bir Ford aracında sunulan en kapsamlı ve en gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunuyor. Sistemler üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensör ile çalışıyor.