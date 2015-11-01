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Yeni i30’da 6 bin liralık otomatik indirim

Yeni i30’da 6 bin liralık otomatik indirim

Hyundai Assan, satış kampanyalarına Eylül ayında da devam ediyor. Hyundai, Eylül süresince geçerli olacak yeni kampanya koşullarına göre, Yeni i30 modelinde 6.000 TL olan otomatik şanzıman farkını almıyor. Ayrıca i10 ve i20 modelinde 0 faiz imkanı devam ediyor. Dünyanın en hızlı gelişen otomobil markası Hyundai’ye sahip olmayı daha da kolaylaştıran Eylül satış avantajları, gerek sıfır […]

28 saniye önce -
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Hyundai Assan, satış kampanyalarına Eylül ayında da devam ediyor. Hyundai, Eylül süresince geçerli olacak yeni kampanya koşullarına göre, Yeni i30 modelinde 6.000 TL olan otomatik şanzıman farkını almıyor. Ayrıca i10 ve i20 modelinde 0 faiz imkanı devam ediyor.

Dünyanın en hızlı gelişen otomobil markası Hyundai’ye sahip olmayı daha da kolaylaştıran Eylül satış avantajları, gerek sıfır faiz ve uygun vade seçenekleri gerekse nakit desteğiyle birlikte sunuluyor.^Bu kapsamda, hayallerindeki 2017 model Hyundai’ye bir an önce kavuşabilecek olan müşteriler, i10 modelinde 12.000 TL 12 ay, i20 modelindeyse 15.000 TL 15 ay 0 faiz imkanına sahip olabilecekler. Sıfır faizin haricinde düşük oranlı kredi seçenekleri de sunan Hyundai, Yeni i30 modelindeyse 6.000 TL değerindeki DCT otomatik şanzıman fiyat farkını hediye ediyor.
Elantra modelinde 5.900 TL indirim yapılırken Accent Blue benzinli versiyonda geçerli olmak üzere 3.800 TL’ye varan indirim yapılıyor. Crossover segmentinin popüler modeli Tucson ise 50.000 TL krediye 24 ay 0.99 faiz oranıyla satışa sunuluyor.

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