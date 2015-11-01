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Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow’da

Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow’da

Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017’de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Sınıfının en gelişmiş 4×4 yeteneklerine sahip olan Compass, özgün Jeep tasarımını, on-road sürüş dinamikleri, yenilikçi güvenlik teknolojileri ile sınıfına yeni bir soluk getiriyor. Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, bu kez İstanbul Autoshow’da boy gösterecek. İstanbul Autoshow’un yıldızları […]

15 saat önce -
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Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017’de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Sınıfının en gelişmiş 4×4 yeteneklerine sahip olan Compass, özgün Jeep tasarımını, on-road sürüş dinamikleri, yenilikçi güvenlik teknolojileri ile sınıfına yeni bir soluk getiriyor.

Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, bu kez İstanbul Autoshow’da boy gösterecek. İstanbul Autoshow’un yıldızları arasında yer alacak olan Jeep Compass; Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen 3 farklı donanım seviyelerine sahip olarak 1.4 litre benzinli ve hem 1.6 litre hem 2.0 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile ülkemizde sonbahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

AÇILABİLİR CAM TAVAN

Yeni Jeep Compass, 4×4 yeteneklerine ek olarak zarif ve güçlü tasarım hatlarıyla da dikkat çekiyor. Otomobilin yeni ve geniş gövde tasarımı, camdan tekerleğe kadar olan mükemmel orantısıyla ilk bakışta heyecan uyandırıyor. Parlak siyah tavan kompakt SUV segmentinde benzersiz ve premium bir görünümü beraberinde getiriyor. Çift parça açılabilir cam tavan mümkün olan en geniş açılma alanını sunuyor. Jeep Compass arka tasarımla da çekici bir görünüm sunuyor. Arka tasarımı LED teknolojisine sahip stop lambaları domine ediyor. Bagaj kapağına kadar uzanan iki parçalı stop tasarımı yeni Jeep Compass’ın genişlik algısını arttırıyor.

İKİ FARKLI OFF-ROAD SEÇENEĞİ

Yeni Jeep Compass her biri son derece gelişmiş iki farklı, akıllı 4×4 sistemi sayesinde sınıfının en iyi off-road kabiliyetini sunmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı 4X4 sistemlerinin ikisi de motor torkunun yüzde 100’ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor: Jeep Active Drive – sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve Jeep Active Drive Low – bu sınıfta tek 20:1 oranlı sürünme moduna sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi olarak ön plana çıkıyor. Gerek Jeep Active Drive, gerekse Active Drive Low olmak üzere her iki dört tekerlekten çekiş sistemi de Jeep Selec-Terrain ile donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Jeep Selec-Terrain, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sunmak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları dışında Trailhawk versiyonuna özel “Rock” modu olmak üzere sürüş şartlarına göre 5 farklı sürüş modundan birini seçme imkânı sunuyor.

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