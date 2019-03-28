Kia’nın Hyundai i30 gibi Avrupa pazarı için tasarlanan Ceed modeli yola Türkiye’de yola çıktı. Yeni Ceed, 136 beygirlik güç üreten 1.6 litre dizel motora ek olarak, yeni 1.4 litre T-GDI benzinli motor alternatifini de sunmaya başladı.

Üçüncü nesil olarak Avrupa’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Yeni KIA Ceed, olgun ve dinamik yeni tasarımı, yenilikçi gelişmiş teknolojileri ve daha keyifli sürüş özellikleriyle KIA’nın C-segmentindeki varlığını güçlendiriyor. İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen Ceed, seri üretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 1,3 milyon satış adedine ulaştı. Üçüncü nesil tasarımıyla birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eski adı Cee’d), Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat çekiyor. 2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci nesilden toplam 640.000 adet üretilen Ceed’in yeni nesliyle birlikte, KIA’nın Avrupa satışlarının daha da artması ve markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.

99 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

KIA’nın Franfurkt’taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni KIA Ceed, Sportage ile birlikte Slovakya’daki tesislerinde üretiliyor. Yeni KIA Ceed ile ilgili değerlendirmede bulunan KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “On yıldan fazla süredir satışta olan Kia Ceed, markanın istikrarlı büyümesini desteklemeye devam ediyor. Önceki nesil gibi, yeni nesil de müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda özel olarak tasarlandı ve geliştirildi. 2006 yılından bu yana 1,3 milyon adedin üzerinde Ceed üretildi ve yeni nesil kullanıcıların önceki nesiller boyunca sevdiği her şey Yeni Ceed’de yine bulunuyor” dedi. 5 yıl veya 150.000 km garantiyle otomobil severlerin beğenisine sunulan Yeni KIA Ceed, 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

YENİ KİA CEED MOTOR SEÇENEKLERİ

Benzinli

1.4 litre / 100 HP MPI benzinli

Tip Sıralı dört silindirli, atmosferik

Silindir hacmi 1,4 litre, 1.368 cc

Çap x Strok 72,0 x 84,0 mm

Sıkıştırma oranı 10.5:1

Maksimum güç 100 HP (74 kW), 6.000 d/d

Maksimum tork 134 Nm, 3.500 d/d

Supap adedi 16, silindir başına dört supap

Yakıt sistemi Çok nokta enjeksiyon

Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP

1.4 litre / 140 HP T-GDI benzinli

Tip Sıralı dört silindirli, turbo beslemeli

Silindir hacmi 1,4 litre, 1.353 cc

Çap x Strok 71,6 x 84,0 mm

Sıkıştırma oranı 10,0:1

Maksimum güç 140 HP, 6,000 d/d

Maksimum tork 242 Nm, 1.500-3.200 d/d

Supap adedi 16, silindir başına dört supap

Yakıt sistemi Direkt enjeksiyon

Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP

Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP

1.6 litre / 136 HP U3 CRDi dizel

Tip Sıralı dört silindirli, turbo beslemeli

Silindir hacmi 1,6 litre, 1.598 cc

Çap x Strok 77,0 x 85,8 mm

Sıkıştırma oranı 15,9:1

Maksimum güç 136 HP, 4,000 d/d

Maksimum tork 280 Nm, 1.500-3.000 d/d (6MT)

320 Nm, 2.000-2.250 d/d (7DCT)

Supap adedi 16, silindir başına dört supap

Yakıt sistemi Common-rail direkt enjeksiyon

Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP

Şanzımanlar

Altı vitesli manuel şanzıman (MT)

Yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (7DCT)

Benzin

1.4 MPI 1.4 T-GDI

Manuel 6 vitesli manuel —

Otomatik — 7 vitesli DCT

Dizel

1.6 CRDi

Otomatik 7 vitesli DCT

Yakıt tüketimi ve emisyonlar*

Hatchback

Benzin

1.4 MPI 1.4 T-GDi

MT 7DCT

Yakıt tüketimi 6.0 ~ 6.2 5.5 ~ 5.7

(karma, lt/100km)*

CO 2 emisyonu 137 ~ 142 125 ~ 129

(karma, gr/km)*

Dizel

1.6 CRDi (hi)

7DCT

Yakıt tüketimi 4.2 ~ 4.3

(karma, lt/100km)*

CO 2 emisyonu 111

(karma, gr/km)*