Kia’nın Hyundai i30 gibi Avrupa pazarı için tasarlanan Ceed modeli yola Türkiye’de yola çıktı. Yeni Ceed, 136 beygirlik güç üreten 1.6 litre dizel motora ek olarak, yeni 1.4 litre T-GDI benzinli motor alternatifini de sunmaya başladı.
Üçüncü nesil olarak Avrupa’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Yeni KIA Ceed, olgun ve dinamik yeni tasarımı, yenilikçi gelişmiş teknolojileri ve daha keyifli sürüş özellikleriyle KIA’nın C-segmentindeki varlığını güçlendiriyor. İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen Ceed, seri üretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 1,3 milyon satış adedine ulaştı. Üçüncü nesil tasarımıyla birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eski adı Cee’d), Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat çekiyor. 2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci nesilden toplam 640.000 adet üretilen Ceed’in yeni nesliyle birlikte, KIA’nın Avrupa satışlarının daha da artması ve markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.
99 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR
KIA’nın Franfurkt’taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni KIA Ceed, Sportage ile birlikte Slovakya’daki tesislerinde üretiliyor. Yeni KIA Ceed ile ilgili değerlendirmede bulunan KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “On yıldan fazla süredir satışta olan Kia Ceed, markanın istikrarlı büyümesini desteklemeye devam ediyor. Önceki nesil gibi, yeni nesil de müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda özel olarak tasarlandı ve geliştirildi. 2006 yılından bu yana 1,3 milyon adedin üzerinde Ceed üretildi ve yeni nesil kullanıcıların önceki nesiller boyunca sevdiği her şey Yeni Ceed’de yine bulunuyor” dedi. 5 yıl veya 150.000 km garantiyle otomobil severlerin beğenisine sunulan Yeni KIA Ceed, 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.
YENİ KİA CEED MOTOR SEÇENEKLERİ
Benzinli
1.4 litre / 100 HP MPI benzinli
Tip Sıralı dört silindirli, atmosferik
Silindir hacmi 1,4 litre, 1.368 cc
Çap x Strok 72,0 x 84,0 mm
Sıkıştırma oranı 10.5:1
Maksimum güç 100 HP (74 kW), 6.000 d/d
Maksimum tork 134 Nm, 3.500 d/d
Supap adedi 16, silindir başına dört supap
Yakıt sistemi Çok nokta enjeksiyon
Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP
1.4 litre / 140 HP T-GDI benzinli
Tip Sıralı dört silindirli, turbo beslemeli
Silindir hacmi 1,4 litre, 1.353 cc
Çap x Strok 71,6 x 84,0 mm
Sıkıştırma oranı 10,0:1
Maksimum güç 140 HP, 6,000 d/d
Maksimum tork 242 Nm, 1.500-3.200 d/d
Supap adedi 16, silindir başına dört supap
Yakıt sistemi Direkt enjeksiyon
Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP
Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP
1.6 litre / 136 HP U3 CRDi dizel
Tip Sıralı dört silindirli, turbo beslemeli
Silindir hacmi 1,6 litre, 1.598 cc
Çap x Strok 77,0 x 85,8 mm
Sıkıştırma oranı 15,9:1
Maksimum güç 136 HP, 4,000 d/d
Maksimum tork 280 Nm, 1.500-3.000 d/d (6MT)
320 Nm, 2.000-2.250 d/d (7DCT)
Supap adedi 16, silindir başına dört supap
Yakıt sistemi Common-rail direkt enjeksiyon
Emisyon sınıfı Euro 6d TEMP
Şanzımanlar
Altı vitesli manuel şanzıman (MT)
Yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (7DCT)
Benzin
1.4 MPI 1.4 T-GDI
Manuel 6 vitesli manuel —
Otomatik — 7 vitesli DCT
Dizel
1.6 CRDi
Otomatik 7 vitesli DCT
Yakıt tüketimi ve emisyonlar*
Hatchback
Benzin
1.4 MPI 1.4 T-GDi
MT 7DCT
Yakıt tüketimi 6.0 ~ 6.2 5.5 ~ 5.7
(karma, lt/100km)*
CO2 emisyonu 137 ~ 142 125 ~ 129
(karma, gr/km)*
Dizel
1.6 CRDi (hi)
7DCT
Yakıt tüketimi 4.2 ~ 4.3
(karma, lt/100km)*
CO2 emisyonu 111
(karma, gr/km)*