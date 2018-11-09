Yeni Mazda 3 sahne için gün sayıyor

Mazda yeni kompakt modeli Mazda3’ün tanıtımı için gün sayıyor. 9 Aralık 2018’de tanıtacağı Mazda3, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Yepyeni Mazda3 Japon estetik anlayışının özünü benimseyen Kodo tasarımını daha olgun bir şekilde yorumluyor. Temel performans nitelikleri de yeni bir seviyeye ulaştı. Yeni nesil Skyactiv-Araç Mimarisi sürücünün doğal denge hissinden en iyi şekilde faydalanmasını mümkün kılıyor, yeni Skyactiv motorlar ise araç hızının her durumda hassas bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Yepyeni Mazda3’ün gelişi, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sürüş keyfinde yeni bir boyutun kapılarını aralayan yepyeni bir Mazda araçları neslinin başlangıcını işaret ediyor.