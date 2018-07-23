Mazda’nın skyactiv-g motora sahip olan Mazda 6’yı yeniledi. 2.0 litrelik motorla pazara çıkmaya hazırlanan Mazda 6, Eylül ayında Türkiye’de yola çıkacak.

Yeni Mazda 6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 BG ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Yeni Mazda6, yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d Temp emisyon düzenlemelerine uyumlu . Aynı zmanda 2.0 litrelik motor düşük-orta seviye tork gücü ile yakıt verimliliği ve güçlü sürüş arasında ideal bir denge sağlıyor.

İÇ MEKAN EV KONFORUNDA

Yeni Mazda6’nın sürüş ortamı, şirketin insan merkezli tasarım felsefesine dayanarak yenilendi ve geliştirildi. Gösterge panelinde ve kapı trimindeki değişiklikler kabin içerisinde narin bir atmosfer yaratıyor. Ön ve arka koltuklar daha rahat, doğal bir duruş pozisyonu sağlıyor ve göstergelerin okunması da daha kolay hale getirildi.

271 BİN 350 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Mazda6’nın yeni teknolojileri içerisinde güvenlikte de önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, Yeni Mazda 6’nın Türkiye’de 271.350 bin TL anahtar teslim fiyatı ile satışa sunulacağını sözlerine ekledi.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Yeni Mazda6’nın gelişmiş i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojileri, Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) sistemleriyle sürücüye daha geniş bir güvenlik desteği veriyor. Önceden tanıtılan güvenlik özellikleri ile birlikte, bu teknolojiler, sürücülerin daha geniş bir yelpazede çeşitli koşullar altında üstün güvenlik ve endişesiz sürüş keyfini çıkarmasını sağlıyor.