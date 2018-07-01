Yeni Mercedes A Serisi’ne yapay zeka

Mercedes-Benz, A Serisi’nin satışına başladı. Yapay zeka ile birlikte sunulan yeni lüks model, dizel ve benzinli olmak üzere iki motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 193 bin 400 lira olacak.

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz giriş modeli olan A-Sersi’ni yeniledi. Yeni model sportif ve dinamizm odaklı dış tasarımı duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Tasarım konusunda da dikkat çeken araç, aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor. Tasarımı modernize edilen ve markanın imzası niteliğindeki ön ızgara ‘Yıldız’a ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezi gümüş yatay çıta ile ikiye bölünen ve elmas görünümlü süslemeleriyle kalite algısını daha da artıran ön ızgara da dâhil olmak üzere ön tasarımı otomobilin sportif ve dinamik duruşunu tamamlamış.

193 BİN 400 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi 193.400 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan “Yeni A-Serisi ile birlikte sadece kendi segmentinde değil, tüm otomotiv sektöründe çığır açan, devrim niteliğinde bir özellik sunuyor ve MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi uygulamasını da ilk defa Türkiye’de müşterilerle buluşturuyoruz. Bu çağ atlayan teknolojisi ile Yeni A-Serisi, yolcularıyla arasında daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor” dedi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Mercedes-Benz, aynı zamanda Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) uygulamasını da ilk kez yeni A-Serisi ile sunuyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor.

‘HEY MERCEDES’

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ OLACAK

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Türkiye’de A 200 ve A 180 d olmak üzere benzinli ve dizel toplam iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. A 200’de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1.332 litre hacimli turbo benzinli motor yer alıyor. 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten motor 7G‑DCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede 5.1 litrelik tüketim gerçekleştiren araç benzinli motoru standart olarak partikül filtresiyle donatılıyor. Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor var. 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten ünite 100 km’de 4.1 litre yakıt tüketiyor. Aynı zamanda araç, 7G‑DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve ‘AdBlue Teknolojisi’ ile desteklenen emisyon arındırma sistemiyle donatılan motor yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor.