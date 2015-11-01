Yeni Mustang ve Ranger Black Edition ilk kez sahne alacak

Ford, Yeni Mustang, Ecosport, Tourneo Custom ve Ranger Black Edition modellerini, Frankfurt Motor Show 2017’de görücüye çıkarıyor. 14 Eylül – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Ford standında Yeni Fiesta serisi ve Ford’un 1967 Le Mans galibiyetinin anısına tasarladığı Ford GT’67 Heritage Edition da yer alacak.

Ford’un Avrupa pazarında sunduğu model çeşitliliğiyle ön plana çıkacağı fuarda; ikonik Mustang spor otomobilinin daha şık ve daha güçlü bir versiyonu, kompakt SUV EcoSport’un daha güçlü ve konforlu versiyonu, Tourneo Custom’un sekiz/dokuz koltuklu olan yeni versiyonu ve sınırlı sayıda üretilen Ford Ranger Black Edition da ilk kez fuarda sergilenecek. Yeni Ford Fiesta serisi ve Avrupa’da gelecek yıl satışa çıkacak olan Fiesta Active crossover, Fiesta ST ve 1967 Le Mans anısına tasarlanan kırmızı-beyaz şeritli Ford GT’67 Heritage Edition ile beraber sergilenecek.

Ayrıca, Ford Avrupa, Orta Doğu & Afrika Başkanı Steven Armstrong da fuar kapsamında düzenlenecek mobilite forumunda Ford’un gelecekteki mobilite vizyonunu aktaran bir açılış konuşması gerçekleştirecek.