Yeni Opel Crossland X

Hızla büyüyen SUV segmentinde tamamen yeni bir crossover daha dahil oluyor. Opel’in geçtiğimiz günlerdeki açıkladığı yeni X ailesinin ilk üyelerinden biri daha Crossland X ismiyle Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Opel Mokka X ile karşılaştırıldığında yeni Crossland X, ufak boyutları ile şehirde kendini buluyor. 4,21 metrelik uzunluğu ile Astra’dan 16 cm daha kısa, ancak 10 cm daha yüksek. Böylece otomobilde seyahat edenler yüksek oturma pozisyonundan faydalanabiliyor ve kusursuz çevre görüşü elde ediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavan ferahlık hissini daha da artırıyor. Ayrıca, Opel’in yeni modeli günlük sürüşü daha da konforlu, rahat ve kolay kılan yenilikler ile gelecek. Full LED farlara sahip sürüşe duyarlı geliştirilmiş ön farlar(AFL), head up display ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, geliştirilmiş park desteği sistemi, yaya tespit özellikli ön çarpışma uyarı sistemi, otonom acil fren sistemi, üç seviyeli sürücü yorgunluk sistemi, şerit takip sistemi, hız tabelası takip sistemi ve yan kör nokta uyarı sistemleri sadece birkaç örnek. Yeni Crossland X aynı zamanda Opel’in standartlarına uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip.

ŞEHİR TRAFİĞİNE UYUM SAĞLAYACAK

Ön tarafta seyahat eden yolcular Opel’in ödüllü AGR sertifikalı ergonomik koltuklarının keyfini sürebilecekler. Opel B segmentinde hem Crossland X hem de Mokka X’le bu konforu sunan tek marka. Crossland X arka koltukları katlamadan elde edilen 410 litrelik bagaj hacmi ile de segmentinde öncü konumda. Dahası, arka koltuk 150 mm ileri-geri hareket edebiliyor, böylece istenirse arka koltukta seyahat eden yolculara daha fazla diz mesafesi, ya da daha geniş bagaj alanı sağlanabiliyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Şehir trafiğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, B SUV ve crossover modellerine talep ciddi şekilde artıyor. Havalı, SUV’lerden ilham alan tasarımı, çarpıcı bağlantı özellikleri ve kullanışlı yapısı ile yeni Crossland X, sınıfında Mokka X’in yanında liderlik için ikinci güçlü adayımız olacak” dedi ve ekledi: “Crossland X, güçlü yapısıyla sürüş keyfini şehirli yaşam tarzıyla birleştiren, hem şehir içi kullanım hem de şehir dışında küçük kaçamaklar için ideal bir model.” 2010’dan günümüze B CUV-SUV segmenti beşe katlanarak büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Mokka X yüksek satış rakamlarına ulaşan ve dolayısıyla segmentinde standartları belirleyen bir model. Şimdi Crossland X kompakt segmentin altındaki en hızlı büyüyen bu segmentte Opel markasına yeni bir canlılık ve daha da büyüme getirecek.

LED DETAY BURADA DA VAR

Cesur, canlı ve havalı her “şehirli crossover” otomobilin olmazsa olmaz nitelikleri. Yeni Crossland X’te bu niteliklerin hepsi mevcut ve en iyi donanım seviyeleriyle tam bir Opel karakteristiğine sahip. 4,212 mm uzunluğa, 1,765 mm genişliğe ve 1,590 mm yüksekliği ile gayet kompakt bir yapısı var. Crossland X hem sofistike hem de güçlü yapısıyla Opel’in tasarım felsefesi olan “heykelsi tasarım Alman mühendisliği ile buluştu” söylemine kendi yorumunu katıyor. Önde parlayan Opel logosu ile bezenmiş ön ızgarasını cesur şekilde sergiliyor. İki krom kanatçık logoyu sarıyor ve Opel’in “çift kanat” LED gündüz farlarına doğru uzanıyor. Ortadaki Opel logosundan krom kanatçıklara ve oradan da AFL LED farlara bağlanan krom çıtalar genişlik hissi uyandırıyor. Önde ve tüm alt bölümünde görülen SUV tipi kaplamalar ve gümüş rengi ek parçalar otomobilin kendinden emin duruşunu, ayrıca işlevsel ve sportif şıklığını da yansıtıyor.

RENK TERCİHİ YAPILABİLİNİYOR

Çarpıcı yan hatları ve otomobilin alt ve üst kısımlarını görsel olarak ayıran “yüzer” hissi veren tavan, görsel olarak Crossland X’i genişletiyor ve böylece ferah iç mekanını tamamlıyor. Yüzer tavan aynı zamanda Opel ADAM’larda görmeye alıştığımız arkaya uzanan kavisli krom cam hattıyla da benzerlik taşıyor. Kişiselleştirme şampiyonunda olduğu gibi Crossland X’te de müşteriler çeşitli tavan rengi seçenekleri arasından tercih yapabilecek. Crossland X’in dikkat çekici arka tarafı ise özellikle karter koruması ile açık şekilde SUV duruşu sergiliyor. Yükseğe yerleştirilmiş ayrık stop lambaları ise “çift kanat” görünümü veriyor ve aşağı süzülen tavan hattını ve bagaj kapağı arasındaki formu destekliyor. Opel’in tasarım felsefesinin merkezindeki heykelsi tasarım ve üstün mühendislik yeni modelin iç tasarımında da kendisini gösteriyor. Ön konsol ve orta konsol net şekilde ve yatay olarak konumlanmış. Konsolun ve havalandırmanın çevresindeki ufak krom dokunuşlar yüksek kalite mesajını veriyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu 8 inç’e kadar büyüyen opsiyonel renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi eğlence sistemleri Radio R 4.0 IntelliLink ve Navi 5.0 IntelliLink orta konsola pürüzsüz şekilde yerleştirilmiş. Uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj imkanı da sağlanmış.

520 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Elbette, olağanüstü bağlantı özellikleri, manuel ve otomatik vites seçeneklerine sahip benzinli ve dizel gibi geniş motor seçenekleri rahatlatıcı bir yolculuk için tek başına yeterli değil. Çarpıcı ferahlık hissi ve birinci sınıf ergonomik koltukları Crossland X ile uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Dahası Crossland X sağladığı yüksek konforda kendisini gösteriyor, kaydırılabilen arka koltukları aynı zamanda katlanabiliyor. 60’a 40 katlanabilen koltuklar, 150 mm geriye de kaydırılıp arka koltukta seyahati daha konforlu hale getirebiliyor. Alternatif olarak arka koltuklar öne çekilip bagaj kapasitesi sınıfının lideri olacak şekilde 520 litreye yükseltilebiliyor. Koltuk dayanağı katlandığında uzun eşyalar rahatlıkla taşınabiliyor. Arka koltuklar tamamen katlandığında ise bagaj hacmi 1.255 litreye yükseliyor. Elbette kabinde de birçok eşya saklama gözü mevcut.

TEKNOLOJİK BİR BÜTÜN

Yeni Opel Crossland X’te bulunan birçok ultra modern teknoloji sayesinde seyahatler daha güvenli ve rahatlatıcı olacak. Full LED Farlara sahip Sürüşe duyarlı geliştirilmiş ön farlar AFLkaranlıkta kusursuz aydınlatma sağlıyor. Viraj aydınlatması, uzun far desteği ve otomatik seviyelendirme seyredilen yolu optimal şekilde aydınlatıyor. Opsiyonel olarak sunulacak Head Up Display ise hız, navigasyon ve destek sistemlerinin bildirilerini ön cama yansıtarak dikkat dağılmalarının önüne geçiyor. Opel Eye ön kamera çeşitli verileri işleyerek, trafik işaret tanıma ve şerit takip sistemi gibi sürüş destek sistemlerinin temelini sağlıyor. Eğer sistem sürücünün şeritten istemsiz olarak ayrıldığını algılarsa sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Hız limitleyici özellikli Cruise Control sürüşü daha rahat kılan unsurlardan birisi. Eğer geçici olarak otomobilin hızı düşerse imkan olduğunda hızlanmak için sürücünün gaza basmasına gerek yok, Crossland X ayarlanan hıza kendi kendine yeniden ulaşıyor. Yaya tespit edebilen ve acil fren sistemine sahip ön çarpışma uyarı sistemi kazaların önlenmesine yardımcı oluyor. Sistem sadece sesli ve görsel uyarı vermiyor aynı zamanda da öndeki araçla aradaki mesafe hızlıca kapanır ve sürücü buna tepki vermezse kendiliğinden fren yapıyor. Ön çarpışma uyarı sistemi özel Sürücü dalgınlık sistemi ile de bağlantılı. Bu sistem sürücünün sürüş stiline göre yorgunluğunu değerlendiriyor ve bir mola verilmesi gerektiğini sürücüye bildiriyor. Crossland X aynı zamanda Panoramik Geri Görüş Kamerasına da sahip. Bu kamera arka görüşü 180 dereceye yayıyor. Böylece sürücü geri giderken yolun iki tarafından da gelen trafiği görebiliyor. Son nesil Gelişmiş Park Desteği otomobilin park edilmesini daha da kolaylaştırıyor. Sistem uygun park alanını görüyor ve otomobili otomatik park ediyor. Aynı şekilde park alanından otomatik olarak çıkabiliyor. İki durumda da sürücünün sadece gaz ve fren pedallarına dokunması yeterli. Kış aylarında ise ısıtmalı direksiyon simidi ve ön cam, güvenlik ve rahatlığı artırıyor.