Peugeot yeni nesil modelleri birbiri arkasına sunuyor. 208’i de elden geçiren marka baştan aşağı yenilediği aracın elektrikli versiyonunu da sundu. Aracın ağırlığı da bir önceki versiyona göre 30 kg düştü.

Peugeot’nun B sınıfındaki ufak temsilcisi olan 208 baştan aşağı yenilendi. Peugeot’nun yeni nesil çizgileriyle harmanlanan yeni 208, şık ve gösterişli bir tasarımı beraberinde getiriyor. Yeni Peugeot 208, Groupe PSA’nın en güncel araç platformu olan ve B ve C segmentlerinde kullanılan EMP2’yi (Verimli Modüler Platform) tamamlayan CMP (Ortak Modular Platform) üzerinde yükseliyor. Adından da anlaşılacağı üzere yeni CMP platform, boyut ve motor seçenekleri noktasında uyarlanabilir bir yapı sunuyor. Platform müşterilere benzin veya dizel olmak üzere içten yanmalı motor veya elektrikli motor gibi farklı güç ve aktarma organı çözümleri sunuyor. Yeni platform geliştirilirken verimlilik esas alındı. Bir önceki F1 platformu ile kıyaslandığında 30 kg daha hafif olan platform otomobilin ağırlığını düşürmeye yardımcı oluyor.

340 KM MENZİLLİ ELEKTRİKLİ VERSİYONU VAR

Yeni Peugeot e-208, yüzde 100 elektrikli versiyonuyla tamamen yeni bir sürüş deneyimi vaat ediyor. 136 HP (100 kW) ve gaz pedalına ilk dokunulduğu andan itibaren 260 Nm tork üreten elektrikli motor, sessiz ve titreşimsiz bir sürüş sunuyor. Orta konsoldaki ekran üzerinden sürüş bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edilebilen yeni Peugeot e-208’de; Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. Eco sürüş modu menzili optimize ederken, Normal mod günlük kullanımdaki konforu optimize ediyor ve Sport sürüş modu ise maksimum güç ve tork kullanıma sunarak 0’dan 100 km/s hıza 8,1 saniyede ulaştırıyor. Enerji geri kazanımı sağlayan iki farklı fren modu kullanılabiliyor. Yeni Peugeot e-208, 50 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP sertifika protokolüne göre 340 km ve NEDC normuna göre 450 km menzil kullanıma sunuyor. Geleneksel priz kullanarak tam şarj için 16 saat, Wall Box şarj kablosu ile birlikte Legrand® Green Up™ soketinde (7,4 kW), üç faz (11 kW) ile 5 saat 15 dakika veya tek faz ile 8 saat ve özel halka açık şarj terminali (100 kW) yüzde 80 şarj 30 dakika olmak üzere her biri esnek üç farklı şarj modu sunuluyor.

DİZEL VERSİYON DA OLACAK

Yeni Peugeot 208, her biri modern teknolojinin gelişmelerinden yararlanan Euro 6.d uyumlu; PureTech 75 S&S BVM5, PureTech 100 S&S BVM6 veya EAT8, PureTech 130 S&S EAT8 olmak üzere 1,2 litre hacimli 3 silindirli benzinli ve BlueHDi 100 S&S BVM6 olmak üzere 1,5 litre hacimli 4 silindirli Euro 6.d-temp uyumlu dizel motorla sunuluyor. B segmentinde bir ilke imza atarak PureTech 100 ve 130 versiyonları EAT8 tam otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

YENİ NESİL DIŞ TASARIM

Yeni Peugeot 208, şık ve gösterişli tasarımıyla marka aidiyetine vurgu yaparken markanın sınıf atlama stratejini destekliyor. Daha uzun, daha geniş ve daha alçak gövde orantılarıyla sportif ve dinamik bir görünüm sunan yeni Peugeot 208, keskin çizgilere ve güçlü kıvrımlara sahip tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Ortasında ikonik ‘aslan’ logosunu taşıyan ve tek parça olarak tasarlanan ön tampon motor kaputunun tasarımıyla bütünleşirken köşeleri kaplayan karakteristik tam LED ön farlar özgün bir görünümü beraberinde getiriyor. Peugeot 3008/5008/508 modellerinde olduğu gibi yeni Peugeot 208’in de arka kısmını 3 pençe tasarımlı stop lambaları, bunları birbirine bağlayan ve bagaj kapağı boyunca uzanan siyah bir bant domine ediyor. Parlak siyah arka difüzör sportiflik vurgusunu artırırken motor seçeneğine bağlı olarak krom egzoz çıkışı devreye giriyor.

10 İNÇ EKRAN BİLE VAR

Peugeot Fractal konsept otomobilinden esinlenilen yeni Peugeot 208’in iç mekanı, güncel Peugeot DNA’sının ayrılmaz bir parçası olan ve 5 milyondan fazla sürücü tarafından tercih edilen en güncel Peugeot i-Cockpit® nesli donatıyor. Peugeot i-Cockpit® mimarisinin bir parçası olan orta konsoldaki ekranın boyutu donanım seviyesine bağlı olarak 5, 7 veya 10 inç arasında değişiyor. Kaliteli malzemelerle bezenen iç mekanı, dokunma hissi uyandıran malzemeler süslerken sürücünün elinin altında olacak şekilde konumlandırılan kumandalar kabin içi ergonomiye ve konforlu koltuklar ile yolculukların daha rahat geçmesine katkı sağlıyor. Kapı cepleri ve torpido gözü dışında kolçağın altı veya vites kolunun arkası gibi kabinin çeşitli noktalarına serpiştirilen saklama alanları küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığın önüne geçiyor. Orta konsolun alt kısmında, vites kolunun arkasında bulunan saklama alanı akıllı telefon için kablosuz şarj noktası olarak kullanılabiliyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Peugeot 208; Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile araçlar arası ayarlanabilir mesafe takibi yapıyor ; Stop & Go fonksiyonu ; Şerit Takip Asistanı ; EAT8 AGB seçeneğinde “Flankguard” ile birlikte gaz, fren ve direksiyonu yöneten Tam Park Asistanı ; 5 ile 140 km/s arasında hem gündüz hem gece yayaları ve bisikletlileri algılayan en güncel Acil Durum Fren Sistemi ; Aktif Şerit Takip Sistemi ; Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ; Otomatik Uzun Far Yardımcısı ; Hız Sınırı Tabelası Algılama ve Önerme Sistemi ; Gelişmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi ve elektrikli el freni gibi donanımları bünyesinde barındıran Drive Assist ile en güncel ve segmentin en gelişmiş sürüş destek sistemiyle yarı otonom sürüşün yolunu açıyor.

EYLÜL 2019’DA GELİYOR

İlk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan yeni Peugeot 208, 2019 yılının sonbaharında uluslararası pazarlarda satışa sunulacak. Gerek içten yanmalı motor, gerekse de elektrikli versiyon olarak özel web sitesi üzerinden ön sipariş geçilebiliyor. Bu sayfa üzerinden peşin ödeme yapılarak Yeni Peugeot 208 sipariş edilebilinecek, böylelikle öncelikli tüketiciler bu aracın ilk deneyim ayrıcalığına sahip olacak. Ayrıca tüketiciler, araç konfigüre etmek ve yeni Peugeot 208 satın alma sürecini tamamlamak için tercih edilen satış noktasını seçebilirler.