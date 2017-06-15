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Yeni Peugeot 308

Yeni Peugeot 308

Fransız üretici Peugeot yeni 308 modelini ufak değişikliklerle yenileyerek pazara tekrar sundu. Peugeot, satışa sunulduğu günden bu yana 760 bin adet satan Peugeot 308’in yeni neslini lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor. Bünyesinde barındırdığı teknolojiler ve sahip olduğu tasarımla yeni Peugeot 308 markanın sınıf atlama stratejisinde önemli bir […]

15 Haziran 2017 Perşembe -
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Fransız üretici Peugeot yeni 308 modelini ufak değişikliklerle yenileyerek pazara tekrar sundu.

Peugeot, satışa sunulduğu günden bu yana 760 bin adet satan Peugeot 308’in yeni neslini lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor. Bünyesinde barındırdığı teknolojiler ve sahip olduğu tasarımla yeni Peugeot 308 markanın sınıf atlama stratejisinde önemli bir mihenk taşı niteliğini taşıyor. Yeni Peugeot 308; markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, oldukça şık ve dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile son derece etkileyici bir dış tasarım sergiliyor. Yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan “kapasitif” dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit® iç mekanı domine ediyor.

Emisyonu artık eritiyor

Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor. Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motor ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor. 270 HP gücündeki turbo benzinli motoruyla yakıt ekonomisi ile yüksek performansı aynı potada eriten yeni Peugeot 308 GTi; günlük kullanım konforundan ödün vermeden sportif performansın keyfini sürme felsefesiyle geçmişten gelen GTi geleneğini geleceğe taşıyor. Yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.

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