Yeni Peugeot 508 SW 2019’u bekliyor

Yeni Peugeot 508 SW

Tamamen yeni standartlar

Peugeot, 508 Sedan modelini lanse ettikten sadece birkaç ay sonra yeni Peugeot 508 SW’yi lanse ediyor. Yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segment pazarının tasarım anlayışını yeniden şekillendiriyor ve Shooting Brake dünyasından esintilerle pazara yeni bir soluk getiriyor. Yeni Peugeot 508 SW sportif şıklık ve pratiklik arasında mükemmel bir denge kurarken geniş bir yaşama alanı ve erişimi kolay bir bagaj sunuyor.

Avrupa D Segmenti 1.400.000 aracı temsil ediyor. Son 10 yılda yeni segmentlerde ve özellikle SUV gövde tipinde yaşanan artışa rağmen station wagon araçlar hala bu segmentte önemli bir paya sahip. Avrupa’da satılan her üç D segment araçtan biri bir station wagon. Geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de bu segmentte geniş yaşama alanı ve büyük ve kullanışlı bir bagaj tercih önceliğinde olmaya devam ediyor. Son yıllarda tüketici beklentilerine uygun olarak tasarım anlamında daha çekici ve dinamik ürünler ön plana çıkıyor. Peugeot, Yeni 508 SW modelini geliştirirken markanın güncel DNA’sını kullanarak arzu nesnesi bir tasarım hayata geçirdi.

4.7 METRE UZUNLUĞUNDA

Yeni Peugeot 508 SW, daha ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çekiyor. Sedan gövde tipiyle aşağı yukarı aynı yüksekliğe ve akıcı çizgilere sahip olan station wagon 1,42 metrelik yüksekliğiyle yerini aldığı nesilden 6 cm daha alçak. Sedan gövde tipinden sadece 3 cm uzun olan yeni Peugeot 508 SW 4,78 metre uzunluğu ile yerini aldığı nesilden 5 cm daha kısa. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Yeni Peugeot 508 SW, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor.

GENİŞ YAŞAM ALANI

Kullanılan malzemeden, uygulanan işçiliğe ve tasarıma kadar her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırıyor. Soğutmalı orta konsola iki adet 1,5 litrelik su şişesi, her bir kapı cebine bir adet 1 litrelik şişe ve bardak tutucular hariç kol dayamaya iki adet 0,5 litre olmak üzere aracın farklı noktalarına birçok su veya meşrubat şişesi alanı serpiştirilmiş durumda.

530 LİTRELİK BAGAJ

Bagaja elektrikli ve eller serbest bir bagaj kapağı ile ulaşılıyor. 63.5 cm ile Sedan kardeşinden 6 cm daha alçak ve 2,4 cm daha geniş bagaj eşiği yüklemeyi kolaylaştırıyor. Bagaj kapağının ardında bagaj perdesi kapalı konumda 530 litrelik geniş bir bagaj gizleniyor. Sabitleme kancaları veya bagaj rayları gibi çözümler ile Magic Flat fonksiyonu da dahil 2/3-1/3 olmak üzere asimetrik katlanan arka koltuklar da fonksiyonelliği destekliyor. Koltukların katlanmasıyla 1780 litrelik bir bagaj açığa çıkıyor.

10 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ

Panoramik sunroof kabin içine ferah bir ambiyans kazandırırken, 270 derece sırtlık eğimine ve sedan ile kıyaslandığında 4 cm daha fazla baş mesafesine sahip arka koltuk sırası, arka koltuk yolcularının konforuna katkı sağlıyor. Fransız ses sistemi uzmanı Focal® imzasını taşıyan 10 hoparlörlü premium ses sistemi, yolculukları keyfe dönüştürüyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Peugeot 508 SW, EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 508 SW’de; segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile “stop & go” desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, tespit ettiği park yerine direksiyon, gaz ve frene müdahale ederek kendi kendine park eden yeni nesil Full Park Assist, EVS (viraj aydınlatması dahil) Full LED ön farlar, Sürekli yanan adaptif stop lambaları (ARS), gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, 65 km/s ve üzeri hızlarda aktif direksiyon yönlendirmesi yapan Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, ve Kör Nokta Uyarı Sistemi olmak üzere son derece gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini tesis etmede sürücüye yardımcı oluyor.

8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Yeni Peugeot 508 SW, yeni nesil Euro 6.c normu ile uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlar (gelişmiş SCR teknolojisi) sayesinde sınıfının en iyi CO 2 emisyon salınım değerlerine imza atıyor. 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor sunuluyor. Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 olmak üzere dört farklı alternatif bulunuyor.

HİBRİD SEÇENEĞİ DE OLACAK

2019 yılının ikinci yarısında ürün gamını bir Plug-in Hibrid benzinli güç ve aktarma organı tamamlayacak. 50 km (WLTP döngüsü) menzile sahip aracın bataryaları yaşama ve bagaj alanını korumak için koltukların altına yerleştirilecek.