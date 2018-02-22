Fransız üretici Peugeot 508 modelini elden geçirdi. Baştan aşağı yenilenen 508, Peugeot’un yeni tasarım anlayışına göre şekillendi. Konsept gibi sedan olarak karşımıza çıkan Peugeot 508’de 180 ve 225 beygirlik iki yeni benzinli motorda sunulacak.

Son on yılda düşüş gösteren geleneksel D sedan satışları, Avrupa pazarında ise son dört yıldır mevcut seviyesini koruyor. Tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve özellikle tasarımsal heyecan beklentisi, müşterilerin SUV segmentine kaymasına neden olurken büyük hacimli sedan otomobillerin hayatta kalması için daha fazla kullanım özellikleri ve özgün bir tasarım sunması gerekiyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Yeni Peugeot 508 tasarımcıları, alışagelmiş geleneksel bagaj kapağına sahip dört kapılı sedan yerine beş kapılı “fastback” gövde tipine sahip bir coupe-sedan formu tercih ettiler.

504 MODELİNE GÖNDERME YAPIYOR

Yeni Peugeot 508, henüz ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çekiyor. Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip olan araç, 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen Yeni Peugeot 508, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

ARKA TASARIM KONSEPT GİBİ

Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor. Peugeot’nun güncel tasarım dilini yansıtan bu mimari, dinamik bir görünümü beraberinde getirirken kalite algısını da yükseltiyor. Ön tasarımda olduğu gibi arka tasarımda da en güncel konsept otomobillerden esintileri bünyesinde barındırıyor ve marka aidiyetine vurgu yapıyor. Tavan çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren bagaj kapağının ardında 487 litrelik bir bagaj gizleniyor. Her bir ayrıntısı büyük bir özenle işlenen kaliteli kokpiti, en güncel Peugeot i-Cockpit nesli domine ediyor. İlk olarak 2012 yılında Peugeot 208 ile yollara çıkan i-Cockpit yıllar boyunca pazara sunulan her yeni modelle daha da gelişti. Peugeot 2008 SUV’dan Peugeot 308’e ve Peugeot ürün gamının en yeni SUV modelleri 3008 ve 5008’e kadar üç farklı Peugeot i-Cockpit® nesli markanın ürün gamında hayat buldu.

4 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Yeni Peugeot 508’de ayrıca “Boost” ve “Relax” olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla i-Cockpit® Amplify özelliği de sunuluyor. Bu donanım; ortam aydınlatma yoğunluğunu ve ekran rengiayarları ile görme, müzik ambiyans ayarları ile işitme ve çok nokta masaj özelliği ile dokunma duyularını harekete geçiriyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere 4 sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.

AKTİF SÜSPANSİYON KONTROLÜ

Yeni nesil Peugeot modelleri gibi Yeni Peugeot 508 de EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Yüksek gövde rijitliği sayesinde sadece üstün sürüş dinamikleri sunmakla kalmayan EMP2 platformu, aynı zamanda önceki nesil ile kıyaslandığında aşağı yukarı 70 kg ağırlık avantajı ve buna bağlı olarak üstün yakıt verimliliği sunuyor. Yine EMP2 platformunun yansıması olarak konforla sürüş dinamizmini aynı potada eriten bir süspansiyon geometrisi beraberinde geliyor. GT versiyonunda ve tüm benzinli motor seçeneklerinde standart olarak ve 2,0 litrelik motor seçeneğinde isteğe bağlı olarak sunulan Aktif Süspansiyon Kontrolü konfor seviyesini daha da arttırıyor. Modern ve zarif bir tasarıma sahip elektrikli vites kolu ile kumanda edilen yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman, sürüş keyfi ile yakıt verimliliğinin en iyi dengesini sunuyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor: segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile dur-kalk desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi.

İKİ YENİ GÜÇLÜ BENZİNLİ